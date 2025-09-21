自閉兒「共伴家園」星願大樓 二期工程落成啟用

協會二期工程大樓今啟用，屋內設施完善。（台灣自閉兒家庭關懷協會提供）

2025/09/21 20:06

〔記者劉人瑋／台東報導〕台灣自閉兒家庭關懷協會推動的「共伴家園」星願大樓二期工程今天在台東市落成啟用。這座為自閉症與身心障礙家庭量身打造的安居基地，不僅是一項建築工程的完成，更是一段歷經信念、病痛與愛所交織的生命旅程的見證。

在落成典禮上，創辦人孫中光「孫爸」分享從夢想萌芽到家園成形的心路歷程。孩子們也將登台展演才藝。協會表示，揭幕儀式見證一位父親的堅持、一群家庭的信任，以及社會共伴的力量。孫爸說，共伴家園的誕生，是無數人共同築起的奇蹟。如今星願大樓二期為自閉兒與身心障礙家庭提供安穩的居所，更為偏鄉的孩子們開啟一扇通往尊嚴與可能的大門。

孫爸身為兩名自閉兒的父親，深知孩子未來的生活挑戰。他從生活自理訓練著手，為孩子鋪路，卻在孩子年幼時罹患肺腺癌，此時他更深刻體會到生命的脆弱，也更堅定了為孩子打造安全居所的決心。2018年底，首次提出這個夢想，雖受到質疑與現實挑戰仍堅信「不走下去，永遠沒有機會；走下去，至少還有1%的可能。」

在治療期間，孫爸成立病友群組「非愛不可」，取其諧音「肺癌不可以」，凝聚病友間的力量。其中一位腎臟癌四期的建商好友，每月自台北飛往台東協助工程檢視，憑藉自身肢體障礙者的經驗，讓星願大樓的無障礙設計更臻完善。

協會表示會持續推動「認養星願的孩子」專案，透過每月小額定期捐助，呼籲更多社會大眾的加入，確保共伴家園長遠運作，讓孩子們擁有更安心的未來。

協會著力於對自閉兒照料，仍需透過社會大眾小額捐款推行、運作。（台灣自閉兒家庭關懷協會提供）

