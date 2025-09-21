為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

晴時多雲

    首頁　>　生活

    拯救少子女化 陳時中擬推臨時托育、育兒三合一

    行政院政務委員陳時中表示，將籌備12歲以下「臨時托育」服務，以及計畫設置集托嬰中心、幼兒園與小學於一體的「三合一」托育場所，盼減輕家長育兒壓力。（資料照，記者陳逸寬攝）

    行政院政務委員陳時中表示，將籌備12歲以下「臨時托育」服務，以及計畫設置集托嬰中心、幼兒園與小學於一體的「三合一」托育場所，盼減輕家長育兒壓力。（資料照，記者陳逸寬攝）

    2025/09/21 21:00

    〔中央社〕拯救少子女化，行政院政務委員陳時中表示，下一步將籌備12歲以下「臨時托育」服務，以及計畫設置集托嬰中心、幼兒園與小學於一體的「三合一」托育場所，盼減輕家長育兒壓力。

    根據統計，台灣2015年有21.3萬名新生兒，此後一路下跌，到去年僅剩13.4萬人，今年仍呈現跌勢。行政院會日前通過好孕3方案，包括新台幣10萬元生育補助、不孕症試管嬰兒補助3.0，以及醫療性生育保存補助。

    陳時中今天出席台灣醫療改革基金會25週年感恩茶會，會後接受媒體聯訪，被問到好孕方案對解救少子女化「國安問題」的效益，他強調，現在首要目標是生育率止跌，再慢慢補強托育、居住、生育友善職場等政策，讓台灣生育率漸進式回升。

    陳時中提到，近期公布的婚育宅及租金補貼等，包含社會住宅可以住到12年、修改租賃條例，目標都是希望可以讓年輕夫妻穩居；下一步就是「托育」政策優化，政府將積極籌備「臨時托育」服務，這對雙薪家庭來說非常重要。

    陳時中說明，當家長臨時有事時，需要有一個可以安心托育孩子的地方。目前將整合教育部與衛福部的相關平台，考量到12歲以下的孩子不能單獨在家，因此臨托的對象將以0到12歲為主，有助於減輕父母的育兒壓力。

    此外，政府也將推動「三合一」托育場所。陳時中解釋，希望能在同一個場域內，將托嬰中心、幼兒園與小學整合於一體，例如在小學裡設置托嬰與幼兒園設施。

    陳時中表示，「三合一」托育場所的推動，能讓家中有2到3個孩子的家長，不必為了接送孩子奔波於不同地點。未來將優先從托育資源缺乏的地區著手，逐步完善0到12歲一體化的托育服務。

