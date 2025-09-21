彰化欒樹花海盛開！2.5億打造黃金廊道 遊客驚喜：東螺溪今年不臭了

2025/09/21 20:11

「欒樹廣場」歷經一年整修首度亮相，地面鋪滿掉落的金黃花瓣，宛如一條「黃金廊道」。（記者陳冠備攝）

彰化縣年度花季盛典「東螺溪戀戀欒樹節」今登場，吸引逾萬民眾賞花。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣年度花季盛典「東螺溪戀戀欒樹節」今（21日）登場，今年不只迎來滿開的台灣欒樹花海，縣府斥資2.5億元打造的「東螺溪水綠廊道」也同步啟用。其中最受矚目的「欒樹廣場」歷經一年整修首度亮相，地面鋪滿掉落的金黃花瓣，宛如一條「黃金廊道」，吸引遊客駐足拍照打卡，以往令遊客詬病的東螺溪惡臭味，今年已明顯改善，遊客賞花開心表示，「今年不臭了」。

東螺溪沿岸栽種木棉、台灣欒樹、阿勃勒等數十種樹木，每到花季景緻浪漫，但長年因水質不佳影響觀感。由於東螺溪缺乏天然水源，水量多仰賴八堡圳、莿仔埤圳餘水與家戶排水，甚至還有畜牧廢水排入，導致河川經常散發惡臭，民眾賞花只能「掩鼻快閃」。為改善問題，縣府於2023年向中央爭取7.6億元經費推動水環境改善計畫，其中2.5億元用於建置「水綠廊道」，串聯天盛鳥屋、花漾驛站、東螺水學堂、欒樹廣場及觀夕平台五大亮點設施，打造全新景觀帶。

除了硬體建設，湖埔社區大學與東螺溪生態教育園區志工也長期投入環境維護，清理沿岸雜亂環境，並自8年前首辦「戀戀欒樹節」起，號召民眾走進「黃金隧道」，提升社區環保意識。今年邁入第八屆，活動主題為「欒風再起、懷舊同行」，現場更展出多輛古董汽機車，營造時光隧道氛圍，掀起一波復古熱潮。

「今年賞花不臭了！」來自台中的林姓遊客笑說，他幾乎每年都會參加欒樹節，以往總要掩鼻快步通過部分流域，否則滿是刺鼻的豬糞味，但今年不但聞不到惡臭，還能深呼吸感受花香，覺得環境改善明顯。

湖埔社區大學執行長林淑玲表示，今年最常聽到遊客的回饋就是「不臭了」，這是地方居民、志工與縣府長期努力的成果，讓人能在花開最美時相聚東螺溪。她強調，戀戀欒樹節不僅展現地方「樂活、綠意、共好」的精神，也承載著凝聚社區情感的意義，希望活動持續成為彰化的重要花季品牌。

東螺溪戀戀欒樹節今年以「欒風再起、懷舊同行」為主題，現場遊客也打扮復古風參與盛會。（記者陳冠備攝）

「戀戀欒樹節」今年活動主題為「欒風再起、懷舊同行」，現場展出多輛古董汽機車，營造時光隧道氛圍。（記者陳冠備攝）

