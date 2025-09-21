為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北土城千人健走 勤走戶外、保護視力

    土城醫院今於斬龍山公園舉辦千人健走，提倡勤走、保護視力的重要。（新北市立土城醫院提供）

    土城醫院今於斬龍山公園舉辦千人健走，提倡勤走、保護視力的重要。（新北市立土城醫院提供）

    2025/09/21 19:37

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市立土城醫院今在新北市土城區斬龍山公園舉辦「健康齊步走 亮眼護視界」健走桐樂會，吸引近千名市民參與2.5公里的健走路程，氣氛熱烈，展現社區居民對健康生活的高度關注，院長賴旗俊呼籲視力保健應從小養成，強調走出戶外、保護視界的重要性。

    土城醫院指出，根據衛福部統計，台灣青少年近視率已突破9成，且高度近視比例從國小6年級的10.3％攀升至國中9年級的28％，高度近視不僅影響生活品質，還大幅增加黃斑部病變、青光眼及視網膜剝離等風險，嚴重者甚至可能導致失明。

    「日走一萬步、健康有保固！」土城醫院院長賴旗俊表示，健走是最簡單且有效的全民運動之一，健走不僅能促進全身循環與新陳代謝，還能幫助放鬆身心，透過遠眺自然景色，延緩兒童近視惡化、減輕成人視覺疲勞。他強調，視力保護不應僅依賴醫療介入，更應從日常生活開始，鼓勵民眾走出戶外，減少孩子長時間使用電子產品，並透過健康生活方式，促進親子互動。

    第4屆健走桐樂會現場洋溢著親子互動的溫馨氛圍，現場也全面採用環保提袋，替代一次性餐盒包裝，並設置資源回收站，整場活動回收近7.2公斤的保特瓶，參加者陳小姐分享，健走不僅是運動，更是珍貴的親子共處時光；志工黃小姐表示，她看到參與民眾的熱情回應感到欣慰，為活動做的一切努力都是值得的。

