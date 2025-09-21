為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    樺加沙逼近 台東釋迦農無奈：小偷搶先一步「防什麼颱？」

    本該結實纍纍的果樹先遭風災又遭竊，所剩無幾還要防颱令農民心酸。（民眾提供）

    2025/09/21 20:09

    〔記者劉人瑋／台東報導〕楊柳颱風後，台東香蕉、釋迦過半「陣亡」，問題都還沒解決，甚至行政院長卓榮泰勘災時曾稱要補助農民鐵條加固，但還沒等到政府協助、竊賊就來報到，台東張姓農民的上萬斤釋迦被偷個精光，想到防颱欲哭無淚。

    目前正值釋迦授粉階段，農民忙著採集花粉，背後果樹搖曳可見風勢已加劇。農民表示，趁此時採收釋迦花，以免在強風大雨中被打光，花粉收集可販售，也能做為接下來授粉。

    有一位張姓農民，在楊柳颱風過後，釋迦量少、價高，自己倖存釋迦還有上萬斤，上週一夕被偷光，「先被颱風採收又遭竊，不要問我怎麼防颱」，完全不期待警方能查到竊賊、萬念俱灰；但想想留得果樹總有豐收日，農民仍含淚加固果樹。

    農民表示，上次卓揆來台東，說好要補助農民鐵條加固果樹，接著發生氣象站測風儀數據失真、農產保險不理賠，上次颱風問題未解決，新的颱風又來了，「颱風速度比行政速度快太多，小偷的速度又更快，懷疑是熟人所為」、「謝謝院長來看我們，院長雖然說『很愛吃釋迦』，但如今都被偷光了，根本沒多少可產出」。

    花粉可販售，也能做為接下來授粉，農民趕著採花、收集花粉，以免在強風大雨中被打光。（民眾提供）

