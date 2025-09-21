強颱樺加沙侵台！週一晚起雨勢加劇 週三白天後趨緩

樺加沙颱風來勢洶洶，週一至週三清晨台灣都受到颱風影響。（取自中央氣象署官網）

2025/09/21 19:21

〔記者林志怡／台北報導〕強烈颱風樺加沙來勢洶洶，中央氣象署指出，明日週一至週三清晨台灣都受到颱風影響，尤其週一晚起雨勢加劇，除中部平地外，其他地區都要注意較大雨勢發生，尤其花東地區、東北部、高屏山區地區可能有豪雨以上等級降雨發生，一直到週三白天後，天氣才會逐漸好轉。

中央氣象署預報員張承傳表示，明日至週三清晨受到樺加沙颱風及其外圍環流影響，基隆北岸、東半部地區、恆春半島雨勢逐漸加大，有局部大雨或豪雨，桃園以北、高屏地區，新竹到台南山區也有間歇性的局部短暫陣雨，其他地區多雲。

此外，明天晚上至週三清晨雨勢會更明顯，東半部地區、恆春半島、高屏山區降雨持續，有大雨或豪雨，且花東地區、東北部、高屏山區地區有豪雨以上等級降雨發生機率，北部、南部地區、中部山區也有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、中部平地、台南以北山區有局部大雨，中部平地影響相對較小。

週三白天後隨著颱風遠離，各地降雨逐漸趨緩。張承傳說明，週三白天水氣偏多，花東地區、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，且仍有局部大雨，東北部、中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

週四後因風向偏東風，東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有午後雷陣雨，週五至週日恢復多雲到晴的天氣，花東、恆春半島降雨也趨於零星，午後新竹以南、北部山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，張承傳說，明日桃園以北白天氣溫約落在28至31度，新竹以南地區仍可達到33至36度，中部有局部37度高溫，降雨影響期間高溫變化不大，西半部約32至34度，東半部約28至29度，後颱風遠離，白天高溫回升至30至34度。

