強颱樺加沙未來6小時將達顛峰 有機會登基今年最強風王

強颱樺加沙接近台灣，中央氣象署預估風力影響。（氣象署提供）

2025/09/21 18:44

〔記者蔡昀容／台北報導〕強颱樺加沙接近台灣，中央氣象署今天（21日）下午5時30分發布陸上颱風警報，恆春半島首被納入陸警範圍。預報員林伯東表示，樺加沙近中心最大風速預估6小時內達到58公尺，強度將來到顛峰。樺加沙若達預期強度，將暫居今年最強風王。

今天下午5時氣象資料，樺加沙為強颱等級，位於鵝鑾鼻東南東方約630公里處海面，近中心最大風速每秒53公尺，相當於16級風；瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風；七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。以每小時20公里速度，向西北西轉西走。陸警範圍為恆春半島，海警範圍為台灣海峽南部、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽、東沙島海面。

請繼續往下閱讀...

樺加沙七級風暴風半徑300公里提升至320公里，十級風暴風半徑120提升至150公里，近中心最大風速預估6小時內達到58公尺。今年另一強颱浣熊，現也在西北太平洋上，據氣象署下午數據指出，其近中心最大風速每秒53公尺；樺加沙若達預期強度，將暫居今年最強風王。

樺加沙風力方面，林伯東說明，今晚開始各地陸續出現8級以上強陣風，明天颱風逐漸接近，蘭嶼、綠島、恆春半島更可能出現12、13級陣風。週一嘉義以北、東半部沿海、恆春、離島及山區風力逐漸增強，晚起大台北地區亦有強陣風；週二新竹以北、東半部、高屏沿海、恆春、各離島及山區風力仍強，大台北地區亦有強陣風，晚起風力則隨颱風遠離逐漸減弱。

雨量方面，林伯東表示，今晚基隆北海岸、宜花地區有局部大雨。明天白天，北部、東半部、恆春半島、高屏山區可能局部性大雨或豪雨；明晚至週三清晨雨勢最顯著，花東地區、宜蘭山區、高屏山區可能出現豪雨等級以上降雨。林伯東指出，樺加沙雨勢大部分落在東半部、北部及高屏地區，其他地區降雨相對較不明顯，但明天要注意高溫，苗栗至嘉義可能出現36、37度高溫。

長浪方面，林伯東提醒，今天東半部已測得長浪，基隆北海岸及恆春半島也要留意長浪，明天中南部沿海、澎金馬也可能陸續出現長浪。浪高方面，今天東半部浮標測得接近3米浪高，明天台灣附近沿海可能出現3米左右浪高，靠近颱風中心的東南部海面可能出現5至7米以上浪高。

林伯東總結，今晚開始受颱風外圍環流影響，各地風浪逐漸增大，可能出現8級以上陣風，宜花、北部地區可能出現局部性大雨。明天白天風雨逐漸增強，東半部、北部、恆春半島可能出現大雨及豪雨，沿海地區留意8至9級強陣風，也要注意長浪，苗栗至嘉義注意高溫。明晚到週三清晨風雨最為明顯，東半部及高屏山區留意豪雨以上等級降雨，各地山區也有大雨及豪雨，沿海地區8至10級強風不可避免，也要留意較大的浪。週三白天颱風逐漸遠離，東半部及中南部仍有些降雨，尤其花東地區及恆春半島會有大雨，西南部沿海、東半部沿海要留意長浪。

樺加沙颱風接近台灣，中央氣象署說明颱風影響時程。圖為9月21日下午5點40分發布。（氣象署提供）

樺加沙颱風接近台灣，中央氣象署說明降雨趨勢。圖為9月21日下午5點40分發布。（氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法