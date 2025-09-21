為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    樺加沙挾強風強降雨來襲！ 鄭明典示警：秋颱更危險

    強烈颱風樺加沙海上陸上颱風警報。（中央氣象署提供）

    強烈颱風樺加沙海上陸上颱風警報。（中央氣象署提供）

    2025/09/21 18:35

    〔記者林志怡／台北報導〕強烈颱風樺加沙持續接近台灣，中央氣象署預估，颱風中心將從巴士海峽通過，雖不會登陸台灣，但暴風圈仍會掃過恆春半島一帶。前中央氣象局局長鄭明典提醒，樺加沙的強風、強降雨不容小覷，且隨著時序入秋，接下來仍可能有較強的颱風生成，且後續的颱風需注意東北季風共伴帶來的影響。

    中央氣象署說明，樺加沙颱風今日下午6時位於鵝鑾鼻的東南方約630公里處，以每小時20公里速度，向西北西轉西進行，未來強度仍有稍增強的趨勢，過去3小時暴風圈略擴大，七級風平均暴風半徑自300公里擴大至320公里，氣象署已對恆春半島發布陸上颱風警報。

    樺加沙颱風預計持續往西通過巴士海峽，鄭明典表示，目前看起來樺加沙颱風中心不會直接登陸台灣，但其暴風圈對台灣仍有影響，且強度已經達到強烈颱風等級，容易有強陣風或強降雨出現，民眾務必關注中央氣象署的預報內容。

    鄭明典也提到，颱風強度與垂直風切息息相關，今年前幾個颱風發展期間，夏季剛開始，季風槽兩側的垂直風切較大，因此颱風強度與結構都相對受限，一開始發展速度也偏慢，直到接近台灣才迅速增強。

    不過，鄭明典說，這次樺加沙發展期間，由於時序入秋，太平洋高壓沒有繼續盤據於台灣上空，季風槽內的垂直風切較小，因此結構相對紮實，提醒民眾入秋後的颱風可能強度更強，且後續若再有颱風生成，也需注意是否與東北季風產生共伴，切勿掉以輕心。

