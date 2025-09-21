網美必拍！八卦山大佛與火車快飛「同框」秘境曝光了

彰化市扇庫停車場的頂樓平台，就可一眼看到八卦山大佛。（記者劉曉欣攝）

2025/09/21 18:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不必上八卦山，就可以在彰化市中心一眼看到大佛？原來秘境就在火車站後方的扇庫停車場頂樓平台，只要天氣晴朗，就可以看到大佛，還有彰化火車站的火車快飛的場景。

彰化市長林世賢表示，扇庫停車場就位於火車站後站，可以透過跨站天橋走到前站，除了提供停車功能以外，扇庫停車場的平台，更是欣賞鐵道風光，以及遠眺八卦大佛的絕佳地點。由於彰化火車站是山線與海線的匯集地，早就是鐵道迷的最愛。

不過，林世賢指出，比較少人知道的是，去年完工啟用停車站的平台頂樓，除了可以看到彰化火車站所有軌道的火車進站、出站景象，往八卦山方向望去，還可以一眼就看到大佛，直接拿起手機拍照，也可以拍到清晰的大佛美照，能夠一次蒐集兩種彰化的特色風光。

有民眾表示，由於彰化火車站的運量大，除了車班多，還可以看到各種不同車款的火車，讓人看了都非常過癮，但可惜的是，站在停車場的頂樓平台只能瞄到一點點的扇形車庫，如果能夠連扇形車庫都可以看到的話，停車場平台都可以變身為景點了。

彰化市扇庫停車場的頂樓平台，八卦山大佛與火車快飛同框。（記者劉曉欣攝）

彰化火車站是鐵道迷超愛追火車的地方。（記者劉曉欣攝）

彰化扇形車庫去年完工啟用。（記者劉曉欣攝）

