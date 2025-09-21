市民廣場改造縫合市府路 北市議員憂衝擊信義區交通

台北市市民廣場整建案日前通過都市設計及土地使用開發許可審議，公園路燈工程管理處預計10月底開工、2028年底完工。（資料照，記者何玉華攝）

2025/09/21 18:59

〔記者何玉華／台北報導〕台北市市民廣場整建案日前通過都市設計及土地使用開發許可審議，公園路燈工程管理處預計10月底開工、2028年底完工。台北市議員林亮君憂心，市府路跟仁愛路東側路段將封閉、消滅，改為大廣場，信義區將進入交通黑暗期，「台北市民準備好等更多紅燈了嗎？」交通局說明，改造後已討論1年多，各種配套已有先準備，包括道路空間檢討、公車配合改道路線規劃，參考交通影響模擬結果，對交通不會明顯衝擊。

都審日前通過市民廣場整建案，結論包括風雨走廊是否與市府銜接，要再與市府公管中心協商；夜間高燈照明的位置及地崁燈數量是否符合平時及活動需求；鏡面水池的安全性、兒童遊戲場的設置，以及預留多功能棚架的配電設施等，將依委員的建議修正內容，再提都發局核定後進入細部設計，預計10月底開工、2028年底完工。

林亮君表示，開始施工後，市府路跟仁愛路東側將從此封閉、消滅，改為大廣場，根據交通局先前的說明，預計將影響37條公車路線，松壽、松高、松智路將退縮增加一個車道，改為雙向道。雖然增加綠地、休憩空間是好事，但直接消滅一條路，工期還要2年多，信義區交通黑暗期如何解決？「台北市民準備好等更多紅燈了嗎？」

交通局指出，市民廣場改造的交通問題先前已充分討論，今年度密切盤點道路空間檢討拓寬，先施作特1號道路、逸仙路及松高路，將特1號道路重鋪為柏油路面，逸仙路因容量充足，不須拓寬，松高路則正在施作市府北側的退縮，明年施作松智路，以提升道路容量。另配合未來市府路封閉，公車路線規劃改行駛光復南路、逸仙路、松智路、松仁路分流。

