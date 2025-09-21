屏東勝利新村 推半日遊主題行程

遊客喜歡逛勝利星村（記者葉永騫攝）

2025/09/21 18:58

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市勝利星村今年參觀人數創新高，1-8月就湧入361萬餘人次，但是人潮不等於錢潮，許多人來逛勝利星村，但是因為看到歷史建築都不太敢走進去，消費力沒有帶上來，勝利商圈發展協會理事長趙毓文表示，很多人不清楚勝利星村有哪些店，縣府的導覽行程以歷史建築為主，無法帶來商機，因此商圈決定自助，推出眷村懷舊、日式風、親子等二大主題半日遊行程，與直接帶遊客吃喝玩樂，目前迴響不錯，未來考慮與旅行社合作，讓人潮變成商機。

勝利商圈發展協會理事長趙毓文指出，勝利星村的人潮真的很多，不管假日平日都可以看到遊覽車一車一車的把人帶進來，但商家們發現，遊客可能是對勝利星村的不熟悉，遊客根本不知道要怎麼逛，甚至看著漂亮的歷史建築而不敢進，因此多是在園區走馬看花，好像在逛公園，商機很可能就流失了，因此商家們商討決定，推出半日遊行程，不同於縣府對勝利星村歷史建築的導覽行程，由業者直接帶遊客在園區吃喝玩樂，讓大家了解勝利星村到底有什麼店家、哪裡好吃、哪裡好玩。

趙毓文說，目前以眷村懷舊、日式風、親子等3大主題推出行程，一團約接6至10人，時間約4至5小時，人數不多採精緻、深度化，時間也不長、讓遊客在遊程結束後可以再自行探索，目前迴響不錯，未來考慮與旅遊平台或旅行社合作。

勝利星村的人潮相當多（記者葉永騫攝）

