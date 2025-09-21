府城之巔醉月樓 推秋季紅蟳與波士頓龍蝦饗宴

台南遠東香格里拉飯店醉月樓餐廳推出的「楠西．梅汁．醉紅蟳」料理，融入楠西梅子酸甜、展現在地農產特色。（台南遠東香格里拉飯店提供）

2025/09/21 18:50

〔記者王俊忠／台南報導〕台南最高餐廳的遠東香格里拉飯店38樓醉月樓，一直是府城頂級江浙料理的代表、更長年深耕餐飲市場。今年秋季，醉月樓主廚許忠賢嚴選產地直送的紅蟳與空運來台的波士頓龍蝦，推出6道限定蝦、蟹料理，將在地農產與國際海鮮巧妙結合，展現飯店在餐飲產業的創新與供應鏈的整合能力。

6道限定料理中，「楠西．梅汁．醉紅蟳」融入台南楠西梅子的酸甜，不僅呈現台灣在地特色，也呼應飯店持續支持地方農產的承諾；「石鍋．豬肚．湯紅蟳」與「黑椒．薯仔．煲紅蟳」則凸顯江浙料理兼具溫潤與濃烈的多樣風格。

波士頓龍蝦系列料理體現國際供應鏈的精準掌握，「麻婆．豆腐．燴波龍」麻辣奔放，市場話題性十足；「花雕．銀絲．蒸波龍」展現精緻中式烹調的酒香層次；「麻油．山藥．燒波龍」結合養生概念，符合餐飲市場對健康飲食的趨勢需求。

台南遠東香格里拉飯店表示，醉月樓多年來以『府城之巔』的江浙料理受到饕客喜愛，並以國際品牌視野，持續推動在地化與國際化並進的餐飲策略，嚐味美秋蟹正當時，這6道限定料理，從即日起至10月31日限時登場、每日限量供應、售完為止，預約專線: （06）702-8856；飯店官方網站。

台南遠東香格里拉飯店醉月樓餐廳於秋季推出紅蟳與波士頓龍蝦的蟹、蝦六款限定料理。（台南遠東香格里拉飯店提供）

