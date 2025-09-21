囊括整個台灣！樺加沙暴風圈半徑長胖至340公里 專家：真巨無霸！

氣象署21日傍晚發布的衛星雲圖。（圖取自中央氣象署）

2025/09/21 18:22

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第18號颱風今天上午升格為強颱，暴風圈平均半徑達300公里，接近台灣的同時仍持續長胖。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早表示，樺加沙的暴風圈再擴大，其東北側已成長到340公里，更可怕的是整體強度有再增強趨勢！

中央氣象署已於今天上午針對樺加沙颱風發布海上警報，並於傍晚發布陸警，屏東恆春半島首當其衝，未來往西北西朝巴士海峽通過，雖然不會直接登陸台灣，但暴風圈仍影響頗大，預計週一（22日）、週二（23日）颱風中心最靠近台灣陸地。

據傍晚5點的氣象資料，樺加沙近中心最大風速每秒53公尺，相當於16級風；瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風；七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。以每小時20公里速度，向西北西轉西走。

而颱風論壇傍晚5點半左右於臉書發文指出，樺加沙暴風圈再擴大，東北側達340公里，強度還有再增強趨勢，驚呼：「台灣全長390公里，樺加沙的半徑就340公里，幾乎整個台灣，從頭包到膝蓋，真的巨無霸！」

