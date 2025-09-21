與「李登輝」對話 安倍昭惠：盼AI安倍晉三明年和大家見面

安倍昭惠在數位李登輝特展，與「AI李登輝」對話。（記者黃政嘉攝）

2025/09/21 17:50

〔記者黃政嘉／新北報導〕日本前首相夫人安倍昭惠今午到國立臺灣圖書館首次參訪數位李登輝特展，她在展中以日文與「AI李登輝」對話、介紹她是安倍昭惠，但AI語音未清楚辨識，AI日文回覆她非首相夫人，逗笑與會者。安倍昭惠表示，特展非常厲害，能跟李登輝合照、對話，她從「台灣姊姊」李安妮學到非常多刺激，會把學習成果帶回日本，後續跟大家展現「AI安倍晉三」。

安倍昭惠今與李登輝基金會董事長李安妮、國立臺灣圖書館館長曹翠英、資訊工業策進會數位轉型研究院長林玉凡等人一同參觀，館方逐一導覽各展區，向安倍昭惠介紹李前總統從小時候一直到美國求學的舊照，並讓安倍昭惠與「AI李登輝」對話，以及用合成掃描方式，讓安倍昭惠與李登輝同框合照，安倍昭惠驚喜又驚訝。

安倍昭惠參訪後表示，她本來不知道AI李登輝會怎麼呈現，現場參觀完「沒想到這麼厲害！」可以合照、對話，還展出李登輝的多本書單搭配解說，透過多種方式來理解李登輝，非常好玩，同時又可以學習。

安倍昭惠說，目前有想做安倍數位博物館計畫，但只是剛開始，構想就是在安倍晉三明年7月8日忌日前完成；她也形容李安妮是她在台灣的姊姊，頭腦非常有彈性，想法年輕，帶給她非常多刺激。此趟參訪，學習AI李登輝如何互動、發展，收穫非常多。

「希望國人有機會來跟我父親對話。」李安妮指出，做AI李登輝最重要目的是「追求一個真正所謂的不朽」；immortality（不朽）真實的意義是什麼，她強調，這次展覽只是一個起步，未來還有更多的路要走，因為盼打造一個真正李登輝大腦的AI李登輝，而不是全知全能的ChatGPT李登輝，這個過程，盼國人若有相關資訊也可以提供，繼續充實知識庫內容。

李安妮也說，她今天一頭紫髮是個意外，因為頭髮全白，用洗髮劑一起洗就跑出顏色，湊巧安倍昭惠也喜歡紫色，「反映我的人生都沒有計畫，都是偶然，後來變成必然。」

