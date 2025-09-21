台大等8校12/22起放寒假 實休65天歷年最長

台大等8所大學將迎來史上最長寒假，共有65天。（資料照）

〔記者楊綿傑／台北報導〕即將迎來最長寒假！台大等8所已實施學期16週的大學，預計從12月22日開始迎來今年寒假，連同寒假正式開始前的週末，總放假天數達65天。

為與國際接軌，目前已有12所大學實施1學期16週制度。其中台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學等台灣大學系統學校於111學年度開始實施，後續包括清華大學、陽明交通大學、政治大學、中山大學、中央大學、中興大學、台北大學、暨南國際大學、屏東大學也都陸續跟進。

12所實施大學中，台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學、清華大學、陽明交通大學、政治大學、中央大學、屏東大學等8校114學年度第一學期是從今年9月1日開始上課，16週後的寒假則預定於今年12月22日開始放假，114學年度第二學期則是於明年2月23日開學，計入寒假前1個週末，總放假天數為65天。

至於中山大學、中興大學、台北大學、暨南國際大學等4校，114學年度第一學期則是從今年9月8日開始，寒假開始時間落在今年12月29日開始，而第二學期開學時間預定為明年2月23日，因第一學期較晚開始也較晚結束，第二學期開學時間一樣，所以寒假天數少7天，但也有58天。

教育部表示，原則上尊重學校推動彈性與自主教學的相關規劃，而由於今年寒假較長，建議學校可提供學習資源與活動等，引導學生多元、跨域與自主學習，提升關鍵能力。

