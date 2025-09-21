為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台大等8校12/22起放寒假 實休65天歷年最長

    台大等8所大學將迎來史上最長寒假，共有65天。（資料照）

    台大等8所大學將迎來史上最長寒假，共有65天。（資料照）

    2025/09/21 17:23

    〔記者楊綿傑／台北報導〕即將迎來最長寒假！台大等8所已實施學期16週的大學，預計從12月22日開始迎來今年寒假，連同寒假正式開始前的週末，總放假天數達65天。

    為與國際接軌，目前已有12所大學實施1學期16週制度。其中台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學等台灣大學系統學校於111學年度開始實施，後續包括清華大學、陽明交通大學、政治大學、中山大學、中央大學、中興大學、台北大學、暨南國際大學、屏東大學也都陸續跟進。

    12所實施大學中，台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學、清華大學、陽明交通大學、政治大學、中央大學、屏東大學等8校114學年度第一學期是從今年9月1日開始上課，16週後的寒假則預定於今年12月22日開始放假，114學年度第二學期則是於明年2月23日開學，計入寒假前1個週末，總放假天數為65天。

    至於中山大學、中興大學、台北大學、暨南國際大學等4校，114學年度第一學期則是從今年9月8日開始，寒假開始時間落在今年12月29日開始，而第二學期開學時間預定為明年2月23日，因第一學期較晚開始也較晚結束，第二學期開學時間一樣，所以寒假天數少7天，但也有58天。

    教育部表示，原則上尊重學校推動彈性與自主教學的相關規劃，而由於今年寒假較長，建議學校可提供學習資源與活動等，引導學生多元、跨域與自主學習，提升關鍵能力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播