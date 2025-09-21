強颱樺加沙逼近！各縣市遭受暴風侵襲機率一次看 1地區飆近9成！

中央氣象署今日發布未來各縣市遭遇暴風侵襲機率圖，屏東恆春機率飆近9成。（圖翻攝自中央氣象署）

2025/09/21 18:07

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕正逐漸接近台灣的颱風「樺加沙」，今天（21日）升級為強烈颱風，暴風半徑也擴大至300公里，預計明天（22日）晚間至後天（23日）清晨對台影響最大。中央氣象署今日發布未來各縣市遭遇暴風侵襲機率圖，屏東恆春機率飆近9成！

今年第18號颱風樺加沙升格為颱風並持續長胖，預估未來會往西北西朝巴士海峽通過，雖然不會直接登陸台灣，但暴風圈仍影響頗大，週一、週二將最靠近台灣陸地，台東、屏東、高雄等縣市將被暴風圈掃過。今傍晚氣象署已發布陸上颱風警報，恆春半島首當其衝。

請繼續往下閱讀...

而氣象署今天發布的「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」圖，恆春遭侵襲機率高達89%，次高為台東蘭嶼86%，再來依序為高雄市64%、屏東縣57%、台東縣43%、綠島43%、澎湖縣26%、嘉義縣19%、嘉義市16%、金門縣16%、南投縣6%、台中市3%、花蓮縣2%。其他縣市直接遭遇暴風侵襲機率雖為0，但受到地形影響，也會出現有感風雨。

另外，國家災害防救科技中心今下午表示，樺加沙暴風圈預計明天中午起影響台東及屏東恆春半島陸地，主要強降雨區為東半部、恆春半島及屏東山區；強陣風影響範圍則為東南部、沿海空曠地區及離島地區。淹水警戒地區，包括宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台南市、高雄市、屏東縣等6縣市的沿海、河口低窪與易淹水區，須注意強降雨造成的積淹水；坡地易致災區為宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及屏東縣等4個縣市山區。

