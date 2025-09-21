為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    強颱樺加沙進逼 台東禁止觀浪、爬山、靠近溪流

    台東縣府已劃設管制區，海邊也禁止觀浪。（岸巡提供）

    台東縣府已劃設管制區，海邊也禁止觀浪。（岸巡提供）

    2025/09/21 17:07

    〔記者劉人瑋／台東報導〕今年編號第18號的強烈颱風樺加沙正逐漸往台灣逼近，進入台灣東南方及巴士海峽海域，台東縣長饒慶鈴除指示相關單位瞭解颱風動態及行徑路線外，因應颱風災害防救需要，縣府自21日公告劃定向陽山等區域為管制區，並自15時起生效，限制或禁止民眾進入，違者將依法舉發，處罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰，敬請民眾注意。

    根據交通部中央氣象署最新樺加沙海上颱風警報資料顯示，下午2時中心位置在北緯18.4度，東經126.2度，即在鵝鑾鼻的東南東方約680公里處，以每小時19公里速度，向西北西轉西進行，對台灣東半部海面及巴士海峽構成威脅，樺加沙在今天上午11時增強為強烈颱風，且暴風圈有略為擴大的趨勢，影響台灣最明顯的時間為明天、23日；預估明天中午後後暴風圈會接觸恆春半島，不排除今天午後針對台東、屏東發布陸上颱風警報。饒縣長特別指示有關單位注意颱風動態及行經路線，以便及早透過大眾媒體方式，通知民眾做好萬全防颱措施，減少損失。

    同時縣府也緊急依災害防救法第三十條第一項第二款前段規定，公告劃定「向陽山區至大武山區（含中央山脈及海岸山脈）、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）、長濱至大武暨蘭嶼、綠島沿線之海岸、漁港等區域範圍」，為限制或禁止人民進入或命其離去之範圍。

    為確保民眾生命財產之安全，非持有通行證或應緊急避難之需要者，請民眾於颱風來襲期間，不得進入從事登山、健行、溯溪、戲水、觀潮、垂釣及捕魚等危險活動，如違反規定將依法進行舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並自9月21日15時00分起生效，以維縣民安全。

    同時縣府也強制要求海巡單位執行縣內岸際（高潮線起向臨陸側100公尺內，住宅區及海堤線內除外）管制措施，各山區、各河川溪流水域（含水石流潛勢溪流），應禁止人民從事各項危險活動，違反災害防救法第30條第1項第2款、第3款規定所製作之公告內容，協助執行之人員得依行政法第27條規定，以間接強制或直接強制方式執行，另，管制公告於台東縣災害應變中心撤除時自動失效。

