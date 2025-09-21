醫美致死頻傳！衛福部拚10月修法 執刀醫師需有外科專科證照

石崇良今日出席出席醫改會25週年感恩茶會。（記者林志怡攝）

2025/09/21 16:59

〔記者林志怡／台北報導〕近年陸續發生多起醫美手術死亡事故，衛福部長石崇良直言，「該是改變的時候了」，未來將要求醫美診所醫師一律要完成2年PGY訓練才能投入醫美臨床工作，高風險手術執刀醫師需具有外科專科證照，涉重大事故且經衛生局處分達一定程度，將公開醫師資訊，盼藉此解決醫美亂象，相關修法內容力拚10月預告，最快於今年底、明年初公告上路。

醫界近年掀起「直美潮」，許多年輕醫師未完成2年的畢業後一般醫學訓練（PGY）就直接投入醫美診所工作，即使未經專科訓練也能上場，而去年起陸續有醫美手術後死亡事件發生，近期再有一名中年男性於醫美診所進行陰莖增大術後不幸死亡，引起外界關注。

「我們不希望有『直美』，這對民眾跟醫療品質來講是不對的，也扭曲了醫療的本質。」石崇良表示，尋求醫美處置的個案多屬健康民眾，近期數起重大醫美事故個案均並非處於攸關重大疾病，或生命安全所需情況，卻反而因此喪失生命，顯見已到「非得加強管理不可的地步」。

醫學美容處置一般可分為光電、注射針劑、手術等3類。石崇良說明，未來會修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法（特管辦法）」，依據相關處置的醫療風險，要求執行醫師具備不同的訓練資格，其中執行光電、注射針劑處置的醫師必須完成2年PGY並取得證明。

針對涉及手術的醫美處置，石崇良表示，未來此類醫師除完成PGY訓練外，還要經過大外科系醫師訓練、取得證書方可執行，且高風險手術，如拉皮、抽脂達到一定程度以上，還需再完成特定專科訓練、甚至於次專科訓練才能執行，換言之，未來將不再有「直美」現象。

石崇良也提到，新規上路後，法律不溯及既往，但為提升醫療品質，將強制要求不符合新制規定的醫美診所完成醫策會的「美容醫學品質認證」，衛福部也會盤點需進行認證的醫療機構家數，並評估醫策會的認證量能，訂定過渡期。

此外，若未來再發生重大醫美事故，石崇良表示，涉案機構經衛生局調查並要求的應改善事項須限期完成，並強制要求機構4年要接受醫策會「美容醫學品質認證」評鑑。

石崇良說，若確認醫師違反「醫療法」相關規定，經地方衛生局調查，遭廢止執業執照、處以停業3個月以上，或5年內累積達3個月以上，都會在公開平台資訊揭露醫師證號等資訊，避免透過機構、醫師個人透過改名方式躲避，也將要求事故發生機構通過醫策會「美容醫學品質認證」。

另多數醫美屬於「不必要醫療措施」，發生事故後卻由健保包辦後續治療費用，石崇良認為「有失公平」，未來將按照「健保法」95條精神，採取代位求償方式處理。

石崇良表示，衛福部接下來會與醫界進行溝通，也相信加強管理以回應民眾期待，多數醫療專業團體應會支持，以避免個案事件影響醫界形象與民眾對醫療信任，避免劣幣驅逐良幣，也力拚相關修正內容10月預告，經60天預告期後，相關新制最快可在今年底、明年初公告實施。

