樺加沙颱風來勢洶洶 新北沿海恐有9級陣風

樺加沙颱風來勢洶洶，新北市政府召開防颱整備會議。（圖由新北市政府提供）

2025/09/21 16:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕因應樺加沙颱風升級為強烈颱風，新北市災害應變中心今天（21日）下午由副市長朱惕之召開防颱整備會議，要求市府團隊落實自主檢核，並提醒北海岸、東北角和東南側山區，恐有9級強陣風及局部豪雨出現，各區公所不可掉以輕心。

依據氣象署與新北市天氣團隊的情資研判，強颱樺加沙今天中午12點位於新北市東南方約900公里海面，以時速16轉21公里朝西北西轉西方向移動，7級暴風半徑已達300公里，且強度有持續增加趨勢，預估未來朝巴士海峽移動，最快今晚就會發布陸上颱風警報。

請繼續往下閱讀...

天氣風險管理公司表示，雖然本次新北市納入海警及陸警的機率較低，但是沿海地區恐有9級陣風出現，東南側山區包括烏來、坪林、雙溪及貢寮地區，預估有局部豪雨（日雨量達200毫米）情形，且東北角已有長浪出現，仍應加強防颱準備。

朱惕之說，今天上午氣象署針對新北市發布高溫橙燈警報，下午已經開始有零星降雨跟強陣風發生，工務局已針對施工中的復建工程、路樹、圍籬、塔吊等妥善強固措施，水利局完成清查巡檢各區側排及防水閘門，並與中央單位研商共排啟閉時機。

新北市長侯友宜呼籲，市民應提前做好防颱準備，週一（22日）至週三（24日）新北市將陸續有風雨出現，預計週二風雨最大，民眾須加強注意自身安全，避免前往山區及海邊遊憩，防颱資訊請至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」網站查詢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法