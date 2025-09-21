總統賴清德今天下午參拜新竹北巡新天宮 揭匾「覃恩廣溥」

總統賴清德（面對鏡頭左4）今天下午到竹北參拜新竹北巡新天宮，為其贈匾「覃恩廣溥」揭匾。（記者黃美珠攝）

2025/09/21 17:05

〔記者黃美珠／新竹報導〕總統賴清德今天下午2點半，日正當中熾烈的氣溫中，風塵僕僕從苗栗北返來到新竹縣竹北市的「新竹北巡新天宮」，替他去年10月所送的「覃恩廣溥」匾額揭匾。他對在場的鄉親說，台灣今年上半年的平均經濟成長率6.7%，一定是亞洲4小龍之首，政府正推動減稅政策，明年將有4、50%的民眾不用繳稅，政府稅收將從1%的高收入者取得。他相信台灣經濟發展越來越好，國家越有能力照顧民眾，台灣的未來只會比現在更好。

賴清德說，最近很多人對他喊「加油」，他會更堅定堅強帶台灣向前行，讓台灣更安全。而為了讓台灣更安全，提高國防力量不僅是對外軍事採購，也要扶持國內國防產業，創造更多就業機會。

他說，前總統蔡英文任內每年經濟成長率都是亞洲4小龍第一名，股市從8000多點成長到2萬3000多點，成長155%。這2年成績比之前更好，今年第1季經濟成長率5.84%，第2季8.0%，上半年平均6.7%，一定是亞洲4小龍的第1名，贏過日本、美國、歐盟，自然也贏過中國！股市已衝破2萬6000點，失業率還是近20年最低。

民進黨執政10年來始終用教育為國栽培人才，先後推動：0到6歲國家一起養、高中職免學費、私立大學學費補助等。如今長照3.0在全國1萬多個據點，有近10萬個長照服務員能提供服務，照服員薪水也不斷提升。

他也正推動的減稅，每個月薪5萬以下的國人；夫妻養2個5歲以下小孩年收入在164萬1000元以下；同時養父母、小孩年收入卻在212萬以下的夫妻，未來都不用繳稅，這樣全國大約有4、50%的國民免稅，改由1%的高所得者承擔。

總統賴清德今天下午在竹北告訴鄉親，正在推動的減稅政策，明年大家報稅時就會有感，全國有4、50%的民眾受惠。（記者黃美珠攝）

總統賴清德今天下午到竹北，參拜新竹北巡新天宮。（記者黃美珠攝）

日正當中、氣溫酷熱，但是新竹北巡新天宮外中午過後就開始集結等候總統賴清德到達的人群。（記者黃美珠攝）

