    首頁　>　生活

    有颱風假？強颱樺加沙逼近台灣 專家曝7縣市有機率停班課！

    氣象署21日下午4點30分發布的衛星雲圖，體型壯碩的樺加沙颱風正逐步靠近台灣。（圖取自中央氣象署）

    2025/09/21 17:20

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕正逐漸接近台灣的颱風「樺加沙」，今天（21日）升級為強烈颱風，暴風半徑也擴大至300公里，預計明天（22日）晚間至後天（23日）清晨對台影響最大，台東、屏東、高雄等縣市將被暴風圈掃過。有專家指出，有7個縣市有放颱風假的可能性！

    目前的預報資訊顯示樺加沙未來會往西北西朝巴士海峽通過，雖然不會直接登陸台灣，但暴風圈仍影響頗大，預計週一、週二最靠近，屆時南部、東半部慎防強風、強降雨；北台灣雖然不會受到暴風圈直接影響，但地形因素，也會出現有感風雨。

    根據《NOWnews》報導，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，樺加沙暴風圈可能接觸的縣市，台東縣、屏東縣和高雄市基本上跑不掉，台南市機率次高，再來就是嘉義縣和嘉義市，另花蓮也預計會有較大豪雨，若考量停班停課標準，前述7個縣市週一颱風假機率較高。

    根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力達7級以上或陣風可達10級以上，或降雨量達各地方政府停班課雨量參考基準，得發布停止上班課。

