    首頁　>　生活

    連假赴沖繩當心！那霸市發布「蘋果病」警報 孕婦感染恐流產

    傳染性紅斑症俗稱「蘋果病」，主要特徵是患者臉頰會出現出疹性紅斑。（擷取自日本國立傳染病研究所）

    2025/09/21 17:48

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著中秋、國慶連假將至，許多民眾安排出國旅遊，鄰近的日本沖繩因航程短、票價相對親民，始終是台灣旅客的熱門選擇。不過，當地近期傳出「蘋果病」傳染性紅斑疫情升溫，那霸市保健所甚至發布成立十多年來首次警報，提醒民眾務必注意防疫。

    綜合日媒報導，那霸市6家小兒科院所在本月8日至14日期間，共通報12起病例，單週患者數已超過警報基準值2.0，疫情引發關注。與此同時，這也是那霸市保健所自2013年成立以來，首次針對傳染性紅斑症發布警報。

    傳染性紅斑由微小病毒B19（Parvovirus B19）引起，主要感染族群為兒童，但成人亦可能受影響，特別是孕婦、慢性貧血患者及免疫功能不全者，需特別注意防範。

    初期症狀與感冒類似，患者會出現輕微發燒，之後雙頰浮現鮮紅皮疹，因而被稱為「蘋果病」。病毒在出現感冒症狀時傳染力最強，主要透過咳嗽、打噴嚏等飛沫傳播。

    那霸市保健所強調，孕婦若遭感染，可能導致胎兒感染，嚴重時恐影響胎兒健康，甚至增加流產風險。由於酒精消毒液無法有效殺滅微小病毒B19，呼籲出現感冒症狀者應配戴口罩並勤洗手，減少病毒傳播機會。

