為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    颱風「樺加沙」將過境 蓮霧農忙防颱嘆「今年颱風太多了」

    颱風頻繁，果農頻繁拆裝黑網。（記者蔡宗憲攝）

    颱風頻繁，果農頻繁拆裝黑網。（記者蔡宗憲攝）

    2025/09/21 16:48

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕颱風「樺加沙」即將掠過台灣南端，屏東蓮霧果農繃緊神經，忙於防颱準備。當地以「黑珍珠」蓮霧聞名，為將產季調節至農曆春節前後，現正值催花關鍵期，多數果農已為果園覆蓋黑網，盼保護幼芽與花苞免受颱風摧毀。然而，今年颱風頻繁，果農頻繁拆裝黑網，勞心勞力，苦不堪言。

    果農林先生表示，黑網不僅能調節光照、促進催花，更是防颱利器。颱風來襲時，石塊、斷枝，甚至廣告布條、招牌都可能隨風襲來，重創樹枝與幼苗。黑網可有效阻擋這些雜物，降低損害風險。但他也無奈指出，黑網增加受風面積，若果樹根基不穩，強風可能導致樹木傾倒。安裝與拆卸黑網耗時費力，果農必須精準預判風力大小，稍有不慎便可能前功盡棄。

    面對颱風來勢洶洶，果農們只能仰賴經驗與氣象預報，謹慎應對。不少人加緊巡查果園，修剪枝葉、加固支架，力求將損失降至最低。期盼能安然度過風災，守護這片「黑珍珠」的金字招牌。

    颱風頻繁，果農頻繁拆裝黑網。（記者蔡宗憲攝）

    颱風頻繁，果農頻繁拆裝黑網。（記者蔡宗憲攝）

    安裝與拆卸黑網耗時費力，果農必須精準預判風力大小，稍有不慎便可能前功盡棄。（記者蔡宗憲攝）

    安裝與拆卸黑網耗時費力，果農必須精準預判風力大小，稍有不慎便可能前功盡棄。（記者蔡宗憲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播