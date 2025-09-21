颱風「樺加沙」將過境 蓮霧農忙防颱嘆「今年颱風太多了」

颱風頻繁，果農頻繁拆裝黑網。（記者蔡宗憲攝）

2025/09/21 16:48

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕颱風「樺加沙」即將掠過台灣南端，屏東蓮霧果農繃緊神經，忙於防颱準備。當地以「黑珍珠」蓮霧聞名，為將產季調節至農曆春節前後，現正值催花關鍵期，多數果農已為果園覆蓋黑網，盼保護幼芽與花苞免受颱風摧毀。然而，今年颱風頻繁，果農頻繁拆裝黑網，勞心勞力，苦不堪言。

果農林先生表示，黑網不僅能調節光照、促進催花，更是防颱利器。颱風來襲時，石塊、斷枝，甚至廣告布條、招牌都可能隨風襲來，重創樹枝與幼苗。黑網可有效阻擋這些雜物，降低損害風險。但他也無奈指出，黑網增加受風面積，若果樹根基不穩，強風可能導致樹木傾倒。安裝與拆卸黑網耗時費力，果農必須精準預判風力大小，稍有不慎便可能前功盡棄。

面對颱風來勢洶洶，果農們只能仰賴經驗與氣象預報，謹慎應對。不少人加緊巡查果園，修剪枝葉、加固支架，力求將損失降至最低。期盼能安然度過風災，守護這片「黑珍珠」的金字招牌。

安裝與拆卸黑網耗時費力，果農必須精準預判風力大小，稍有不慎便可能前功盡棄。（記者蔡宗憲攝）

