苗縣推危老推動師制度 老屋重建已核定63件

苗栗縣政府工商發展處推動危老重建推動師培訓講習，全國僅苗栗縣與台北市推危老推動師制度。（圖由苗栗縣政府提供）

2025/09/21 16:53

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府積極推動老屋重建政策，自2017年起推動危老政策以來，苗栗縣已有63件老屋重建案通過審查並進入興建階段，為強化居住安全，苗栗縣政府工商發展處也舉辦「今年度苗栗縣危老重建培訓計畫」；工商發展處指出，目前全國僅有台北市與苗栗縣兩地政府推動「危老重建推動師」專業培訓制度，共培訓121名危老重建推動師，目前仍有13人持續續聘，投入第一線服務，協助縣民完成重建，讓「危樓」轉化為「安心宅」。

苗縣府工商發展處指出，截至今年8月底，全縣共受理79件危老重建案，其中核准63件、駁回5件、撤案2件，另有9件審查中。在63件核准案中，有42件由危老推動師輔導通過，占比達66.7％，顯示制度在實務推展上成效顯著。案件分布以頭份市21件最多，其次為苗栗市19件、竹南鎮13件、公館鄉4件、三義鄉及苑裡鎮各2件、後龍鎮及頭屋鄉各1件，顯示危老政策已逐步深入全縣，帶動城鄉居住環境改善。

工商發展處表示，苗栗縣超過半數住宅屋齡逾30年，危險及老舊建築的安全與居住品質，是縣府與鄉親共同關心的重要課題。此次培訓正是因應2017年公告施行的《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，以及國土管理署研擬修法納入的「老屋延壽計畫」。中央並規劃將原訂2027年落日的危老條例，配合延壽計畫續行，加速舊屋改建，全面提升都市計畫人口密集區的居住安全與品質。

