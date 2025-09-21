為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗縣推危老推動師制度 老屋重建已核定63件

    苗栗縣政府工商發展處推動危老重建推動師培訓講習，全國僅苗栗縣與台北市推危老推動師制度。（圖由苗栗縣政府提供）

    苗栗縣政府工商發展處推動危老重建推動師培訓講習，全國僅苗栗縣與台北市推危老推動師制度。（圖由苗栗縣政府提供）

    2025/09/21 16:53

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府積極推動老屋重建政策，自2017年起推動危老政策以來，苗栗縣已有63件老屋重建案通過審查並進入興建階段，為強化居住安全，苗栗縣政府工商發展處也舉辦「今年度苗栗縣危老重建培訓計畫」；工商發展處指出，目前全國僅有台北市與苗栗縣兩地政府推動「危老重建推動師」專業培訓制度，共培訓121名危老重建推動師，目前仍有13人持續續聘，投入第一線服務，協助縣民完成重建，讓「危樓」轉化為「安心宅」。

    苗縣府工商發展處指出，截至今年8月底，全縣共受理79件危老重建案，其中核准63件、駁回5件、撤案2件，另有9件審查中。在63件核准案中，有42件由危老推動師輔導通過，占比達66.7％，顯示制度在實務推展上成效顯著。案件分布以頭份市21件最多，其次為苗栗市19件、竹南鎮13件、公館鄉4件、三義鄉及苑裡鎮各2件、後龍鎮及頭屋鄉各1件，顯示危老政策已逐步深入全縣，帶動城鄉居住環境改善。

    工商發展處表示，苗栗縣超過半數住宅屋齡逾30年，危險及老舊建築的安全與居住品質，是縣府與鄉親共同關心的重要課題。此次培訓正是因應2017年公告施行的《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，以及國土管理署研擬修法納入的「老屋延壽計畫」。中央並規劃將原訂2027年落日的危老條例，配合延壽計畫續行，加速舊屋改建，全面提升都市計畫人口密集區的居住安全與品質。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播