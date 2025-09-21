公館圓環深夜怪手敲 居民夜不能眠叫苦連天

公館圓環公車專用地下道即將填平。（記者董冠怡攝）

2025/09/21 16:37

〔記者何玉華／台北報導〕台北市拆除公館圓環作業自9月13日0時啟動，第一階段進行人行及車行地下道分層封填，預計工期44天；台北市副市長李四川18日受訪表示，工程團隊正加緊填平公車專用地下道，預計1週內完成，並希望在1個月內全部完工。加緊施工的結果，卻苦了周邊的居民夜不能眠，怪手碎石打地的聲音讓居民叫苦連天，直呼「市政府真的不管市民心聲」。

工區羅斯福路一側的水源里里長林全義近期陳情接不完，都是抱怨夜間施工擾民；「里長， 昨晚從晚上12至凌晨4點多，市政府真得不管市民心聲」、「請里長幫忙轉達給蔣萬安市長～公共工程於夜間施工影響市民夜間休息睡覺、於該公共工程夜間施工期間賠付市民離家投宿旅館滿足睡眠人權基本需求」、「拜託請幫忙向蔣萬安市長反應：不要再晚上施工、讓市民好好休息。

請繼續往下閱讀...

林全義表示，前兩天跟市長室秘書反映，安靜了兩天沒噪音，19、20兩天深夜又開始，羅斯福路四段162、172號的住戶首當其衝，苦不堪言；希望市府能夠重視一下居民的聲音。

新工處在開工前說明指出，「公館圓環」將於114年9月13日0時展開拆除作業及地下道填平工程，工期共計65天，預計11月16日完成。分兩階段進行：第一階段（預計共44天）將辦理人行地下道及車行地下道分層封填，主要於日夜間交通離峰時段施工，日間作業時間為08:00至18:00，夜間為23:00至06:00，施工車輛於交通尖峰時段（07:00-09:00及16:00-19:00）禁止進出工區，以降低對交通影響，並且不佔用平面車道。

第二階段（預計共21天）進行圓環地上設施拆除及平面道路施工，包含圓環地上建物拆除、北側人行地下道出入口雨遮拆除、路面刨鋪及永久路型標線施作。此階段施工僅於夜間（23:00至06:00）進行，並於夜間短暫佔用羅斯福路外側一車道，白天維持既有車道通行。

公館圓環公車專用地下道即將填平。（記者董冠怡攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法