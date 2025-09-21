樺加沙逼近 高雄輕軌路段200棵樹木裝上傾斜儀

輕軌大順路與美術館路，200棵樹木裝上傾斜儀，進行即時AI監測。（捷運局提供）

2025/09/21 16:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕樺加沙颱風持續往台灣逼近，海陸雙警報今（21日）將齊發，高雄下午開始下雨；捷運局表示，輕軌大順路與美術館路200棵樹木已裝上傾斜儀，即時AI監測，高雄捷運工程也完成防汛整備。

高雄市捷運局長吳嘉昌今天前往捷運、輕軌營運路段，及施工中的捷運黃線各區段標進行視察，他指出，樺加沙颱風強度持續增強，針對颱風可能帶來的瞬間強降雨，捷運局將與捷運公司保持密切合作，依中央氣象署預報，滾動檢討應變作法；他也要求施工單位做好人力、機具設備與防災物資調度，嚴防強風豪雨造成災情。

目前高雄捷運新建工程，包括岡山路竹延伸線、黃線及小港林園線各標案陸續施工中，針對颱風逼近，施工團隊今天也強化各工區防颱準備，落實巡查與通報機制。

高雄捷運公司表示，輕軌營運路段，已依應變計畫啟動防颱整備，包含事先完成側溝清淤，並備妥挖土機、太空包、沙包、吊卡車、發電機及小型抽水機等必要防災裝備，同時加固及剪修樹木。因應風力，也將規劃必要時的調整班距或暫停行駛措施，並透過高捷公司官網、APP，社群與站務公告即時發布訊息，提醒乘客注意。

捷運局強調，為加強監測大順路雨豆樹與美術館小葉欖仁樹木狀況，本週已完成200棵樹木傾斜儀裝置，將透過AI監測，進行即時監測與預警，隨時提供資訊給輕軌營運行控中心，提早針對高風險行道樹進行巡檢與評估加固、扶正等必要處置。

颱風逼近，高市捷運局長吳嘉昌（右）今天前往施工中的捷運黃線視察。（記者葛祐豪翻攝）

