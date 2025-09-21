台南運動嘉年華盛大登場 體驗項目齊聚一次玩個夠

現場提供虛擬自行車體驗，吸引年輕人熱情參與，邊運動邊感受挑戰自我的樂趣。（台南市政府提供）

2025/09/21 16:27

〔記者王姝琇／台南報導〕114年運動嘉年華今在台南市立體育場旁廣場熱鬧登場。市長黃偉哲表示，運動嘉年華已成為每年備受期待的盛事，今年擴大規模舉辦，透過攤位展演與體驗推廣各類運動項目，期盼進一步營造全民參與的運動風氣。

本屆運動嘉年華邀16組團隊帶來精彩展演，包括街舞、拉丁舞、劍道、體操、武術、合氣道、龍獅鼓術、太極拳、健美、相撲等。現場提供25種免費運動體驗項目，從靜態的疊杯、西洋棋，到動態的趣味足球、保齡球、木球、高爾夫、壘球、排球、虛擬自由車、路上衝浪、射箭等。現場另設有認識鐵人三項、定向越野積分賽及CPR急救等寓教於樂的體驗關卡。

體育局長陳良乾表示，今年適逢「運動部」正式成立，象徵中央對運動發展與全民健康的高度重視，台南市也將持續配合中央政策，推廣「全民一同參與運動」理念，期盼透過舉辦運動嘉年華，讓更多市民從中體會運動的樂趣。為鼓勵民眾踴躍參與，台南市體育總會貼心準備限量紀念品，完成闖關即可獲得好禮，讓大、小朋友都能收穫快樂與健康。

黃偉哲指出，近年台南在全國運動會及全中運屢創佳績，展現選手的實力與努力。同時也強調，運動不僅止於競技，更應融入日常生活，鼓勵市民善用嘉年華的機會，接觸不同運動類型，找到適合自己的運動方式，培養規律運動的好習慣。

大小朋友齊聚運動嘉年華，透過木球體驗活動寓教於樂，展現全民運動的活力氛圍。（台南市政府提供）

市長黃偉哲與貴賓、市民一同啟動運動嘉年華，彩帶齊飛，象徵台南運動風氣蓬勃發展。（台南市政府提供）

市長黃偉哲致詞，強調運動不只是比賽，更是健康生活的重要元素。（台南市政府提供）

