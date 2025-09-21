釋放樹木「緊箍咒」 8樂登山隊挖除大崗山200顆廢輪胎

8樂登山隊80多名志工歷經一整天的奮戰，總共在大崗山挖除近200顆廢輪胎。（記者蘇福男攝）

2025/09/21 16:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市阿蓮區大崗山舊礦區有不少樹木以廢棄輪胎充當樹幹保護套，嚴重限制樹木生長，8樂登山隊80多名志工今天趕在樺加沙颱風來襲前，攜帶各式工具上山協助清除，總共挖除近200顆廢輪胎，還給山林一個無拘無束的生長空間。

大崗山因石灰岩地質為水泥製程原料，早年有環球和嘉新2家水泥公司炸山採礦，民國86年西部水泥採礦權屆滿，2家公司依規定結束大崗山採礦作業，並進行植栽綠化。之後高雄縣市政府也在舊礦區闢建登山步道兼具自行車道及休憩涼亭，山林歷經近30年休養生息，如今綠蔭成林，成為高雄、台南地區民眾登山踏青好去處。

吳姓山友表示，大崗山上有多座休憩涼亭設施，其中，好涼亭和心涼亭周遭早年有熱心民眾以廢輪胎充當樹幹保護套和擋土牆，雖發揮一定功效，但隨著樹木日漸成長茁壯，廢輪胎反而嚴重限制樹幹生長。

8樂登山隊獲知山林困境，今天出動80多名隊員攜帶各式鋸子、圓鍬和切割機上山「解放」樹幹，隊長邱一峰說，這項出勤任務PO到隊上群組，不到1小時獲得80多名隊員熱烈響應，由於部分樹根已跟廢輪胎皮盤根錯節，志工切割、挖掘1個多小時仍無法清除，最後歷經一整天的奮戰，總共挖除近200顆廢輪胎，將交由地主國產署南區分署協助清運下山。

8樂登山隊80多名隊員今天攜帶各式鋸子、圓鍬和切割機上山「解放」樹幹。（記者蘇福男攝）

8樂登山隊志工以切割機割除限制樹幹生長的廢輪胎。（記者蘇福男攝）

8樂登山隊志工同心協力清除廢輪胎，還給山林一個無拘無束的生長空間。（記者蘇福男攝）

8樂登山隊80多名志工今天趕在樺加沙颱風來襲前夕，攜帶各式工具上大崗山協助清除廢輪胎。（記者蘇福男攝）

