為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    明後天最近台灣！一張照看樺加沙長胖轉強颱瞬間 專家驚呼：超肥！

    粉專「用事實說颱風」分享一張衛星圖，一窺樺加沙增強為強烈颱風的瞬間。（圖翻攝自臉書粉專「用事實說颱風」）

    粉專「用事實說颱風」分享一張衛星圖，一窺樺加沙增強為強烈颱風的瞬間。（圖翻攝自臉書粉專「用事實說颱風」）

    2025/09/21 16:36

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕正逐漸接近台灣的「樺加沙」今天（21日）上午增強為強烈颱風，有氣象粉專分享樺加沙轉為強颱瞬間的衛星雲圖，直呼這場颱風是今年「最肥」！

    樺加沙颱風中心位置今下午2點在鵝鑾鼻東南東方約680公里處，以每小時19公里速度逐漸靠近台灣，中央氣象署已發布海上颱風警報，預計今傍晚5點半發布陸上颱風警報。氣象粉專「用事實說颱風」今天中午分享一張衛星圖，一窺樺加沙增強為強烈颱風的瞬間，「超肥！2025年至今最肥颱風，還會再肥嗎？全台都需要戒備強風。」

    天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇上午表示，預估週一（22日）晚間至週二（23日）清晨為樺加沙中心最靠近台灣陸地的一段時間，台東、屏東、高雄等縣市將被暴風圈掃過；北台灣雖然不會受到暴風圈直接影響，但地形因素，仍會出現有感風雨。

    下午吳聖宇又於臉書發文指出，樺加沙加上昨晚先升格強颱的浣熊颱風，西北太平洋相隔10年後再度出現雙強颱並立的情況，「上一次應該是2015年的天鵝跟閃電雙強颱，要形成強烈颱風的氣象條件原本就不容易達成，形成兩個強颱的機會自然就更低。」

    吳聖宇提醒民眾，「浣熊颱風路徑還有變數，但是要影響台灣的機會仍偏低，樺加沙颱風則是穩定走在預定的道路上，風雨的狀況經過這兩天的預報洗腦大家應該也都心裡有數，提醒大家及早做好防颱準備，明後天留意颱風帶來的風雨影響。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播