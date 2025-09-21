明後天最近台灣！一張照看樺加沙長胖轉強颱瞬間 專家驚呼：超肥！

粉專「用事實說颱風」分享一張衛星圖，一窺樺加沙增強為強烈颱風的瞬間。（圖翻攝自臉書粉專「用事實說颱風」）

2025/09/21 16:36

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕正逐漸接近台灣的「樺加沙」今天（21日）上午增強為強烈颱風，有氣象粉專分享樺加沙轉為強颱瞬間的衛星雲圖，直呼這場颱風是今年「最肥」！

樺加沙颱風中心位置今下午2點在鵝鑾鼻東南東方約680公里處，以每小時19公里速度逐漸靠近台灣，中央氣象署已發布海上颱風警報，預計今傍晚5點半發布陸上颱風警報。氣象粉專「用事實說颱風」今天中午分享一張衛星圖，一窺樺加沙增強為強烈颱風的瞬間，「超肥！2025年至今最肥颱風，還會再肥嗎？全台都需要戒備強風。」

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇上午表示，預估週一（22日）晚間至週二（23日）清晨為樺加沙中心最靠近台灣陸地的一段時間，台東、屏東、高雄等縣市將被暴風圈掃過；北台灣雖然不會受到暴風圈直接影響，但地形因素，仍會出現有感風雨。

下午吳聖宇又於臉書發文指出，樺加沙加上昨晚先升格強颱的浣熊颱風，西北太平洋相隔10年後再度出現雙強颱並立的情況，「上一次應該是2015年的天鵝跟閃電雙強颱，要形成強烈颱風的氣象條件原本就不容易達成，形成兩個強颱的機會自然就更低。」

吳聖宇提醒民眾，「浣熊颱風路徑還有變數，但是要影響台灣的機會仍偏低，樺加沙颱風則是穩定走在預定的道路上，風雨的狀況經過這兩天的預報洗腦大家應該也都心裡有數，提醒大家及早做好防颱準備，明後天留意颱風帶來的風雨影響。」

