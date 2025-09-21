苗縣三義伯公坑客家特色產業節 邱星崴：盼續辦傳承產業文化

木雕師童富祥雕刻貓咪和石虎木雕像，成為伯公坑的代言人，供民眾拍照打卡。（記者張勳騰攝）

2025/09/21 16:41

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉伯公坑活動中心閒置已久，在地方熱心志工及三義鄉公所支持下重新整理活化，變身為客家產業與文化發展的重要基地，今（21）日舉行2025伯公坑客家特色產業節」，安排木雕產業推廣及小農市集展售，還請木雕師雕刻貓咪和石虎木雕像，成為伯公坑的代言人，供民眾拍照打卡；與會的客委會副主委邱星崴指出，期許這項活動能繼續辦下去，帶動當地產業及文化傳承。

三義鄉公所結合社區志工的力量，將原本日治時期曾經鋪設輕便鐵路的伯公坑驛站進行改造，並結合三義木雕工藝，讓伯公坑活動中心不但充滿木雕藝術人文氣息，也成為火炎山登山客的休息站。

請繼續往下閱讀...

今天舉辦的伯公坑客家特色產業節」現場規劃有「木雕產業推廣」活動，讓民眾有機會親身體驗木藝刻製與彩繪，還有匯集在地特色攤位的「小農市集」，展售在地農特產、客家特色飲食及木藝產品，更有多達5場的「藝文展演」，包括育英國小客家說唱藝術、西湖社區客家歌謠班、Lucky薩斯Phone樂團以及西湖社區國樂班等精彩表演，讓民眾在輕鬆愉快的氛圍中，深入感受三義的客庄魅力與慢城精神。

邱星崴表示，伯公坑有水可以洗衣服、可以耕田，是客家「最靚的一個所在」，他很感謝縣府、公所與地方的努力，將活動中心重新活化，尤其看見鄉親熱情的參與，活動相當成功。

邱星崴強調，客家文化與精神是包在產業一起傳承下去的，產業不只是錢而已，還包括人與環境、山林與土地的連結，他希望像伯公坑客家特色產業節繼續舉辦，客委會也會全力支持，帶動客家的產業發展和文化的傳承。

客委會副主委邱星崴，參觀三義鄉伯公坑活動中心的木雕創作。（記者張勳騰攝）

三義育英國小學生，表演客語說唱，演出精彩。（記者張勳騰攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法