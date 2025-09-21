國小生倒臥北捷無人敢扶？ 眼尖網友怒揭真相：拍攝地疑在杭州

造謠帳號宣稱有國小生在台北捷運月台昏倒卻無人敢上前幫助，隨即被眼尖網友打臉。（擷取自Threads）

2025/09/21 16:33

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期臉書、Threads等社群平台接連出現假訊息，先是流傳「國小生昏倒在台北捷運月台，卻無人敢扶」的照片，宣稱是詐騙集團的新手法，甚至捏造「書包別有裝置、女子急救急煞車」等情節，引發熱議。然而，畫面場景明顯非北捷月台，疑似拍攝於中國杭州地鐵，被網友一眼識破。

該則假消息貼文為，台北捷運站驚現「國小生昏倒」卻無人敢扶的爭議場面，一名女子正要衝去急救時，突然發現學童書包上「別著不尋常的裝置」當場急煞車。警方事後調監視器才揭穿「詐騙集團新招」，原來這是以往「跌倒老人」的進化版！律師大讚民眾機警：「碰到『這3種倒地者』請先做一件事」……

北捷也留言澄清：照片非台北捷運系統

起初有網友誤信謠言，提醒其他人遇到此事最好多人協助，同時有其他網友發現照片中的地點根本不是北捷月台，推測是在中國杭州的地鐵站，瞬間點燃眾人怒火。台北捷運也在留言區澄清，強調照片並非在台北捷運系統，呼籲民眾勿轉傳或輕信此不實訊息，亦請勿濫用捷運名聲散布假消息。

網友們憤怒留言砲轟，「到底是誰一直放這種台灣假消息呢」、「醜化台灣的訊息是不是變多了」、「想要讓台灣人變成像中國那樣『事不關己高高掛起』的樣子」、「中國人自己被笑，要拉台灣下水」、「原來杭州屬於台北，看來你是很堅持的中華民國派嘛」。

值得注意的是，散播該謠言的帳號隨後又貼出另一篇貼文，稱「台北捷運驚現女子用鞋帶綁腳防滑手機」，甚至杜撰「心理師力推自制力訓練法」、「網友實測綁腳一週賺2萬元」等荒謬情節，再度被網友踢爆場景並非台灣捷運，引發譏諷「中國的事硬扯台灣」、「原來中國都屬於台灣的」、「你果然很想推翻中共」。

社群平台近來頻繁出現醜化台灣的造謠貼文，引發高度關注。（擷取自Threads）

