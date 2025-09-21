北水分署同意撥用車庫土地 石門消防分隊明年3月動工

水利署北區水資源分署同意由市府以「代拆代建」方式撥用其位於佳安西路4巷的車庫土地興建石門消防分隊。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區幅員遼闊、人口持續成長，目前卻僅有龍潭、高平2個消防分隊，面對區內有石門水庫、石門山、國家中山科學研究、國家原子能科技研究院等熱門景點和重要機關，現有救援範圍量能已捉襟見肘，一旦此區域發生突發事故，恐錯失黃金救援時間，經地方爭取，水利署北區水資源分署同意由市府以「代拆代建」方式撥用其位於佳安西路4巷的車庫土地興建石門消防分隊，目前工程進行規劃設計，預計明年3月動工、2027年9月底完工，這也是桃園市第46個消防分隊。

桃園市消防局長龔永信表示，「石門消防分隊新建工程暨北區水資源分署車庫工程」正進行細部設計規劃階段，預計今年底上網招標、明年3月開工，預計2027年9月底完工，1、2樓將作為車庫與辦公空間，3樓規劃與佳安市民活動中心共用。未來啟用可強化龍潭區大石門、大三林地區的救災能量。

龔永信說，石門消防分隊的設計概念為「山水之間、匯流之處」，因石門橫跨龍潭、大溪及復興3區，因溪水出口處兩岸有雙峰對峙，形狀如石門而得名，石門消防分隊以此由來為發想，融入消防隊員赴湯蹈火、勇往直前精神，結合地方社區服務機能為一體，打造創新的消防局建築形象。

議員徐玉樹表示，大石門地區過往火警、登山意外發生時，現有的消防隊從接獲報案到抵達現場至少要10多分鐘，地方認為大石門地區現有的救災救護量能不足，早在2018年5月他就拜會北水分署並邀立委呂玉玲協助，促成由市府以代拆代建方式使用舊佳安市場旁約600坪的車庫用地新設石門消防分隊，此地點位處石門、佳安、十一份等地區中心點，遇事故能迅速抵達救災。

議員張肇良、劉熒隆也多次在市議會質詢催生石門消防分隊，如今北水分署同意撥用其車庫土地，兩人樂見增設石門消防分隊有重大進展。

