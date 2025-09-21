為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

晴時多雲

    首頁　>　生活

    颱風樺加沙襲台 中央應變中心示警6縣市防積淹水

    樺加沙挾帶風雨逼近台灣，中央災害應變中心表示，包括東台灣和南台灣等6縣市須注意強降雨釀積淹水。（圖擷自氣象署）

    樺加沙挾帶風雨逼近台灣，中央災害應變中心表示，包括東台灣和南台灣等6縣市須注意強降雨釀積淹水。（圖擷自氣象署）

    2025/09/21 17:30

    〔中央社〕颱風樺加沙挾帶風雨逼近台灣，中央災害應變中心今天表示，預計傍晚發布陸上警報，將同步發布馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒，另包括東台灣和南台灣等6縣市須注意強降雨釀積淹水。

    颱風樺加沙中央災害應變中心下午舉行第2次工作會報暨情資研判會議。

    國家災害防救科技中心表示，樺加沙暴風圈預估於明天中午起影響台東及屏東恆春半島陸地，主要強降雨區為東半部、恆春半島及屏東山區；強陣風影響範圍則為東南部、沿海空曠地區及離島地區。

    另外，東部沿海明天清晨6時滿潮，低窪區須注意強降雨造成的局部積淹水。

    淹水警戒地區，包括宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台南市、高雄市、屏東縣等6縣市的沿海、河口低窪與易淹水區，須注意強降雨造成的積淹水；坡地易致災區為宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及屏東縣等4個縣市山區。

    國家災害防救科技中心提到，因應花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖緊急情況，持續監控雨量及水位變化，以預作撤離準備和預警，初估23日後可能會達溢淹數值。

    農林漁牧組說明，馬太鞍溪堰塞湖目前湖面面積110公頃，蓄水量6652萬立方公尺，水位距溢流口19.58公尺，暫無壩頂溢流風險，今天上午11時已發布黃色警戒，提醒警戒範圍民眾作好避難準備。

    疏散撤離組也表示，氣象署預計傍晚將發布陸上颱風警報，林保署將同步發布馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒，請地方政府督導花蓮縣光復鄉（271人）、鳳林鎮（4人）及萬榮鄉（無住戶）等3個公所，務必於今天白天完成防災及疏散撤離整備。

    另外，已入山 （入園） 計594件2386人，其中聯絡上482件2020人，未聯絡上112件366人，包括太魯閣52件173人、雪霸60件193人。

    交通工程組表示，台9線蘇花公路路廊已設置封路設施及設定雨量管理值，現場配置保全隊巡查，若有路況立即通報、迅速配合封路作業；交通部已訂有「交通部東部蘇花段陸路運輸中斷之疏運應變程序」，以因應緊急狀況下，依序啟動台鐵南迴線加開班次、空運、海運等疏運備援機制。

    同時，因應馬太鞍溪堰塞湖措施，公路局預先規劃管制及封閉里程區間為台9線231K+650~232K+810。

    副指揮官、交通部次長林國顯裁示，預計傍晚將發布颱風陸上警報，請各地方政府積極加強防颱準備，並做好疏散撤離工作；農林漁牧組也要監控蔬果價格，考量市場需求，適時輔導業者推出蔬果優惠專區措施。

    此外，馬太鞍溪堰塞湖可能溢流，請相關單位啟動預警和應變作為，稍晚將進行專案會議討論。

