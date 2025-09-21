龍眼蜜大豐收 屏東養蜂達人︰正是選購好時機

今年的蜂蜜豐收，蜂農相當高興。（記者葉永騫攝）

2025/09/21 16:00

〔記者葉永騫／屏東報導〕今年的龍眼花開的相當茂密，也讓龍眼蜜出現罕見的大豐收，獲得特優獎的屏東養蜂達人陳明旭表示，去年蜂蜜欠收，今年則多了2、3成以上的採收量，蜂農苦盡甘來，價格也維持在每台斤240~300元之間，龍眼蜜的品質相當好，正是消費者選購的好時機。

陳明旭表示，養蜂人都是隨花逐流，那裡的花開了就移動蜂箱到那裡採蜜，去年因為天候變遷影響蜂蜜嚴重欠收，今年在清明時節龍眼蜜的花況相當好，氣候怡人，蜜蜂忙著到處採蜜，也讓產量大豐收，一掃去年沒有收成，今年豐收了，老天爺給蜂農留一條活路，跟著他養蜂9年的兒子陳晙嘉也開心的忙著收成，將龍眼蜜收成後送往佳昌養蜂園準備後續裝罐等工作。

屏東養蜂最知名的就是枋山的陳家，養蜂已經有3代，陳明旭是第2代，養蜂30幾年，歷年獲獎無數，今年參加龍眼蜂蜜全國評鑑，屏東有2名蜂農獲得評價最高的特優獎，2人皆為陳家人，陳明旭就是獲獎人之一，展現養蜂達人的實力。

陳明旭指出，今年的蜂蜜品質佳，價格不貴，龍眼蜜每台斤只有240~300元之間，消費者可以找信任的商家購買，由於蜂蜜的保存期較長，消費者可以多多採購。

屏東養蜂達人陳明旭獲得今年全國龍眼蜜評鑑特等獎，兒子陳晙嘉代表領獎。（記者葉永騫攝）

今年的蜂蜜物美價廉。（記者葉永騫攝）

