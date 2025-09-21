樺加沙陸警首警戒恆春半島 氣象署：東半部雨漸增「明晚又大又急」

強颱樺加沙接近台灣，中央氣象署21日下午2時40分說明最新預測。（氣象署提供）

2025/09/21 15:46

〔記者蔡昀容／台北報導〕強颱樺加沙接近台灣，有稍微增強趨勢。中央氣象署預計下午5時30分發布陸上颱風警報。預報員伍婉華表示，首波陸警範圍預估是恆春半島；東半部今天下半天開始雨勢增加，明晚雨勢「又大又急」，降雨時間也會拉長。

中央氣象署今天（21日）下午2時30分更新颱風資訊，海警範圍新增台灣海峽南部，並維持台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽。

預報員伍婉華表示，颱風結構完整、暴風圈寬廣，強度還會再增強，近中心最大風速預估可達58公尺。陸上颱風警報預計下午5點30分發布，首波警戒範圍為恆春半島，台東、屏東等地可能等下一波警報才會納入警戒範圍。

天氣方面，伍婉華說明，今天中南部午後陣雨，嘉義以南地區可能出現局部性大雨，桃園以北、東半部、恆春半島間歇雨勢。受颱風外圍環流沉降作用影響，今天西半部出現36度以上高溫，平地最高溫落在台南崎頂37.4度。

明天白天東、西半部兩樣情。伍婉華指出，東半部雨勢增加，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並可能出現大雨或局部性豪雨；西半部相對而言雨勢較少，桃園以北、高屏地區及馬祖有間歇雨勢，桃園以南至台南僅雲量增多、降雨機率不高，但受外圍環流沉降作用，須留意焚風或高溫。

伍婉華表示，明晚開始，東半部地區、高屏山區雨量快速累積。明晚至週三清晨是雨量最明顯時候，降雨時間長、雨勢大，基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島、高屏、桃園以北地區及其他山區有局部大雨或豪雨，花東地區、宜蘭山區、屏東山區有豪雨以上等級降雨，且「明晚雨勢會又大又急，時間也拉長。」週三白天颱風逐漸遠離，不過花東及恆春半島仍要留意局部性大雨。

陸地強風方面，伍婉華提醒，嘉義以北沿海地區、東半部、高雄部分地區及澎金馬6級以上平均風或8級以上陣風，綠島蘭嶼、屏東局部地區留意9級以上平均風或11級以上陣風。

中央氣象署9月21日下午2點樺加沙颱風路徑預測。（氣象署提供）

