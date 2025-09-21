李興文為妻遭詐騙砲轟政府 胡采蘋嘆「防詐代價大」籲全民自保

李興文（右）與太太陳姝卉。（翻攝自臉書）

2025/09/21 16:06

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕資深藝人李興文19日透露，妻子陳姝卉不幸遭詐騙集團盯上，資產受損，讓他痛批警方與政府在防制詐騙上的消極作為，引發社會熱議。對此，財經網紅胡采蘋今（21）日在臉書發文表示，能理解受害者情緒激動，但社會已經為防詐付出巨大成本，她呼籲民眾應培養自我保護意識，而非一味責怪體制。

胡采蘋今在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，被詐騙的人在傷心憤怒之餘，一時情緒激動，說一些指天怨地的話，這是可以理解的，但是整個社會真的也已經付出了很大的成本，現在各種匯款限制、轉帳限額，簡訊認證從密碼到網頁代號，這也讓像她這樣比較了解金融體系、相對不容易被騙的人，感到非常無奈，「我也被浪費很多時間和辦事成本」。

胡采蘋指出，像是小七交貨便這類詐騙，已經聽了好幾年，網址連結不能都按、不能亂輸入個資，要怎麼辨認網頁真假，這都不知道發生了多少年，媒體都寫爛了，各種防詐網頁、網路訊息，都有很多資源可查，但就還是有人不知道，不會查。

胡采蘋提到，就算一般人的金融知識沒有那麼充分，但是社會上也有足夠的資源可以查證。她以母親為例，現在只要牽涉到金融轉帳，母親一定先去查165防詐網，看看有沒有類似的案例，她就因此識破了好幾個詐騙。有一次媽媽在日本機場刷卡，回來後發現信用卡帳單有Steam刷卡的錢，胡采蘋一看就知道是盜刷，便上網搜尋解決辦法，媽媽則打電話跟銀行反映，最終順利追回損失。

胡采蘋透露，母親40多歲才開始學打字，後來慢慢學習儲存照片、寄檔案，現在玩手機玩得很溜，也能自己查詢165辨識詐騙，「我覺得一個終身學習的人，她只要保持對生活的熱忱和對金融匯款的敏感度，保持健康的生活態度，還是會找到很多資源來幫助自己，我媽媽這點真的一點都不讓孩子擔心」。

胡采蘋強調，每一個人都要有保護好自己的意識和能力，自行查找資源、自己保護自己，有人想騙她洗衣機面板的錢，她就學會如何修理洗衣機，而不是什麼都怪社會，要求社會為了保護你而犧牲更多人的更多權利。

她直言，拖住別人、犧牲別人的金融權利，其實別人也滿想怪社會的，社會為什麼連轉個帳也那麼困難，「如果期待一個社會制度不要失能，我們每一個社會中的人，自己也不能失能，活到老學到老，這也是我們能把生活越過越好的基礎」。

財經網紅胡采蘋。（翻攝自臉書）

