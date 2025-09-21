幼教典範闕秀美照顧腦麻兒不言棄 基市府24日表揚

基隆市推動「教保服務機構及教保服務人員表揚獎勵計畫」，共有5名績優及8名資深教保服務人員入選；圖為服務滿40年的仁愛國小附設幼兒園老師闕秀美。（圖為基隆市政府提供）

2025/09/21 14:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕下週日（28日）就是9月28日教師節，基隆市政府教育處推動「教保服務機構及教保服務人員表揚獎勵計畫」，今年邁入第2年，獲選人數倍增，共有5名績優及8名資深教保服務人員入選，基隆市政府將於本週三（24日）的教師節表揚大會公開表揚。服務滿40年的仁愛國小附設幼兒園老師闕秀美曾照顧一名腦性麻痺幼兒，與家長攜手合作，提供學習與生活支持，更教導其他幼生學習關愛與接納。孩子在闕秀美的陪伴下展現笑容，已升上高中，闕老師不放棄的精神，成為幼教現場最感人的典範。

績優教保人員部分，仁愛附幼陳貞年曾協助新住民幼兒克服語言與文化障礙，她藉由律動、繪本和遊戲，讓孩子逐步融入學習並勇於表達。長樂附幼王郁雯透過自然探索課程，引導融合生適應班級生活，曾以「看見生命－小蝴蝶的自然觀察之旅」獲2021全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎（以下簡稱KDP）幼教組特優；同園的江倪透過循序引導與親師合作，讓自閉症幼兒打開心房，曾以「就是要你動起來」獲KDP2022幼教組優等。

建德幼兒園施柔以耐心陪伴發展遲緩幼兒，透過分段練習幫助幼兒克服障礙；同園的張建博透過正向支持建立幼兒安全感與學習動機，2人以「走進宮西達也的世界，看見霸王龍的愛與善！」獲得 KDP2024創新標竿獎。

資深教保人員部分，服務滿10年的有成功附幼王昱婷、安樂附幼陳婉儀、楊雅雲、安心幼兒園魏秀娟，滿 20年的有安心幼兒園石小華、長樂附幼巫岱玶，滿30年的有安心幼兒園洪玉如，服務滿40年的有仁愛附幼闕秀美。

基隆市建德幼兒園老師張建博透過正向支持建立幼兒安全感與學習動機，與同園老師施柔2人以「走進宮西達也的世界，看見霸王龍的愛與善！」獲得 KDP 2024創新標竿獎的最高榮譽。（圖為基隆市政府提供）

基隆市建德幼兒園老師施柔透過分段練習幫助幼兒克服障礙並累積自信，與同園老師張建博2人以「走進宮西達也的世界，看見霸王龍的愛與善！」獲得 KDP 2024創新標竿獎的最高榮譽。（圖為基隆市政府提供）

基隆市長樂國小附幼老師王郁雯透過自然探索課程，引導融合生適應班級生活，曾以「看見生命－小蝴蝶的自然觀察之旅」獲2021全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎（以下簡稱KDP）幼教組特優。（圖為基隆市政府提供）

