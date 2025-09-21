外診包、避孕器拔除器！教會文物普查 揭露早年醫療樣貌

外診包內容物見證了百年前醫者肩負「往診」重任的歷史。（圖由台南市政府提供）

2025/09/21 14:59

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市基督宗教文物普查建檔計畫第1期，針對1949年以前台南市設立的4間教會機構進行系統性的文物普查與建檔，共清查出448件文物，其中台南新樓醫院早年的醫療器具，更揭露台灣早年醫療樣貌，別具意義！

由文化部文化資產局與台南市文化資產管理處共同補助，台灣基督長老教會歷史檔案館執行「113至114年度台南市基督宗教文物普查建檔計畫（第1期）」，共清查出448件文物，並從中發現許多珍貴資料。其最引人矚目的是「外診包」與「醫療鐵箱」，這些器物內含手術鉗、針筒、診斷器、紗布及沖洗棉棒等工具，見證了百年前醫者肩負「往診」重任的歷史。

此外，亦發掘許多早期婦產科文物，包括助產士教材《產婆學問答》、接生使用的「產鉗」及少見的「避孕器拔除器」。反映當時新式醫療技術與避孕觀念在台灣逐漸扎根，也展現教會醫療體系在婦女與嬰兒健康領域的專業投入與社會責任。

同時1917年出版的《內外科看護學》亦為重要發現，其作者戴仁壽為外籍醫師兼傳教士，但全書以「白話字」（台語羅馬字）書寫，用於教會醫院培訓本地護理人員。此舉充分展現醫學知識在地化的努力，使專業內容更易於理解與學習。

市長黃偉哲表示，政府正逐步透過各項主題普查計畫，將與地方生活與歷史密切相關的文物重新發掘，使大眾得以窺見過往的文化底蘊與風華。文化局長黃雅玲也強調，期盼藉由此次普查，促使更多單位投入文物調查與保存，讓更多珍貴史料被重視與傳承，進一步提升社會大眾的保存意識。

這批珍貴醫療文物不僅是新樓醫院歷史的縮影，更見證了西方醫療體系透過教會逐步在台灣落地生根的歷程。透過此次普查，這些文物得以重新發聲，訴說醫者故事，也為理解台灣常民生活與社會變遷提供了全新視角。

1917年出版的《內外科看護學》。（圖由台南市政府提供）

避孕器拔除器反映當時避孕觀念在台灣逐漸扎根。（圖由台南市政府提供）

教會文物普查計畫第1期共清查出448件文物，圖為外診包。（圖由台南市政府提供）

