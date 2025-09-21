蔣萬安喊本週完成澆置混凝土填平地下道 最新畫面曝光

公館端車行地下道現況。（記者董冠怡攝）

2025/09/21 14:46

〔記者董冠怡／台北報導〕公館圓環拆除及填平下道9月13日動工，近期社會風氣多半在吵有沒有塞車，關於工程進度，市長蔣萬安18日（週四）視察後表示，前期澆置混凝土填平地下道作業「預計這個禮拜就能完成」。今天邁入第9天，記者中午12時許走訪，車行、人行地下道已封填，部分土石堆疊在旁，用交通錐或圍籬阻隔，不致影響通行。

副市長李四川13日指出，依照工程進度估計原本65天的工期，約可縮短至一個月，18日陪同蔣萬安視察工程進度；蔣19日在臉書發文提到，公館圓環施工作業「比預期更加順利」，前期澆置混凝土填平地下道的作業，目前進度已接近7成，「預計這個禮拜就能完成」。

請繼續往下閱讀...

此外，接著將繼續進行中央分隔島、號誌及路燈管路埋設等作業，已要求團隊加緊腳步，全速推進工程，將施工中產生的不便降至最低，配套包括公車維持原班次與站點、專用道先行；10月底前捷運搭乘優惠（可享3成車資回饋）；以及通勤尖峰加強警力、義交疏導路口車流，維持交通順暢。

另一端車行地下道現況。（記者董冠怡攝）

人行地下道出入口之一，目前已封填堵住。（記者董冠怡攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法