番路鄉農會規劃新建冷鏈加工廠 卓榮泰今視察允諾支持

行政院長卓榮泰（左二）視察柿子加工情形。（記者王善嬿攝）

2025/09/21 15:51

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉柿子年產量達4000公噸，因加工量能不足，僅能處理總產量近3%，農會規劃在「飲冰柿茶集（柿餅SPA工坊）」對面新建冷鏈加工廠，總經費約需1.9億元，行政院長卓榮泰今視察提到，行政院延續前院長蘇貞昌推動全國農產品冷鏈物流補助計畫，今年起至2028年規劃58.81億元經費，番路鄉農會冷鏈加工廠計畫，農業部已納入補助計畫中，此外，番路冷鏈加工廠軟體、嘉義縣朴子肉品市場軟體都會一起檢討、納入，幫助嘉縣智慧農業發展。

卓榮泰說，極端氣候、台灣亞熱帶氣候，對農產品保存運輸帶來很大挑戰，為協助農民往國際市場發展，處理、儲存、運輸過程中，延續前院長蘇貞昌核定1到3期冷鏈補計畫，提升產地設備，維持農民收入並降低農業損失，行政院會繼續將其發揚光大。

請繼續往下閱讀...

嘉義縣長翁章梁表示，番路鄉農會新建冷鏈加工廠，卓院長現場表達支持，另院長還提到位於朴子市肉品市場議題，肉品市場中央已核定硬體工程20億元，軟體尚未核定，也請農業部儘快核定，總經費合計約35億元，無論番路冷鏈加工廠、肉品市場，都感謝行政院大力支持。

立委蔡易餘說，中央前3期冷鏈物流補助對象有農企業、合作社、地方政府等，新一期計畫補助對象漏掉農業合作社，今卓院長裁示行政院新一期冷鏈物流計畫補助對象，要將合作社一併納入。

番路鄉農會總幹事趙幸芳簡報說，新建冷鏈加工廠未來規劃整合預冷、削皮、乾燥、包裝與物流，結合食農教育與觀光體驗。新廠若順利推動，預期加工量能從目前的10餘萬斤提升至百萬斤，產值可望翻倍，能帶動就業與觀光效益。

行政院長卓榮泰（前排左六）今視察番路鄉農會柿子加工，允諾新建冷鏈加工廠中央將支持。（記者王善嬿攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法