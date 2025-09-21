強颱樺加沙逼近台灣 「13省道路段」列注意路段

因應強颱樺加沙，交通部公路局21日開設緊急應變小組，除視風雨情況發布警戒措施，也將13段省道列為注意路段，包括蘇花公路（見圖）。（資料照）

2025/09/21 14:17

〔記者蔡昀容／台北報導〕強颱樺加沙接近台灣。交通部公路局今天（21日）開設緊急應變小組，預估週一（22日）深夜至週二（23日）東部有局部豪雨機率，公路局除視風雨情況發布警戒措施，也將13段省道列為注意路段，包括蘇花公路、中橫公路花蓮路段等。

氣象署上午8點30分發布海上颱風警報，公路局同步開設緊急應變小組。公路局表示，未來東部有局部豪雨機會，將視風雨狀況發布警戒及行動作為。

公路局也將13段省道列為注意路段，包括台2線濱海公路、台7甲線中橫支線、台8線中橫公路花蓮路段、台9線蘇花公路、南迴公路、台11線花東海岸公路、台11甲線光豐公路、台20線南橫公路、台23線東富公路、台24線霧台公路、台27線新發公路、台27甲線旗六公路、台29線那瑪夏至五里埔路段。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（ http://168.thb.gov.tw ）、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況。

