為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    強颱樺加沙逼近台灣 「13省道路段」列注意路段

    因應強颱樺加沙，交通部公路局21日開設緊急應變小組，除視風雨情況發布警戒措施，也將13段省道列為注意路段，包括蘇花公路（見圖）。（資料照）

    因應強颱樺加沙，交通部公路局21日開設緊急應變小組，除視風雨情況發布警戒措施，也將13段省道列為注意路段，包括蘇花公路（見圖）。（資料照）

    2025/09/21 14:17

    〔記者蔡昀容／台北報導〕強颱樺加沙接近台灣。交通部公路局今天（21日）開設緊急應變小組，預估週一（22日）深夜至週二（23日）東部有局部豪雨機率，公路局除視風雨情況發布警戒措施，也將13段省道列為注意路段，包括蘇花公路、中橫公路花蓮路段等。

    氣象署上午8點30分發布海上颱風警報，公路局同步開設緊急應變小組。公路局表示，未來東部有局部豪雨機會，將視風雨狀況發布警戒及行動作為。

    公路局也將13段省道列為注意路段，包括台2線濱海公路、台7甲線中橫支線、台8線中橫公路花蓮路段、台9線蘇花公路、南迴公路、台11線花東海岸公路、台11甲線光豐公路、台20線南橫公路、台23線東富公路、台24線霧台公路、台27線新發公路、台27甲線旗六公路、台29線那瑪夏至五里埔路段。

    公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（ http://168.thb.gov.tw ）、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播