    八里明園大佛寺響應愛心平台 捐15萬元物資助北海岸弱勢

    八里區明園大佛寺21日響應「新北市好日子愛心大平台」，捐贈市值逾15萬元的普渡物資，包括白米、麵條、泡麵、醬油、罐頭與飲品。（記者羅國嘉攝）

    2025/09/21 13:53

    〔記者羅國嘉／新北報導〕八里區明園大佛寺21日響應「新北市好日子愛心大平台」，捐贈市值逾15萬元的普度物資，包括白米、麵條、泡麵、醬油、罐頭與飲品，由社會局長李美珍代表受贈並頒感謝牌，民政局也致贈「佛光普照」匾額，感謝寺方長年投入公益，溫暖陪伴在地弱勢家庭。

    明園大佛寺主任委員徐蔡靜江指出，中元普度不只是宗教傳統，更是傳遞心意。寺方多年來透過「好日子愛心大平台」捐贈普度物資，把信眾的愛心分享出去，未來也將持續捐贈，凝聚眾人心力，發揮最大力量。

    李美珍表示，明園大佛寺自2019年起響應平台，6年來持續捐贈普度物資，2023年更加碼捐贈復康巴士1輛，累計捐出市值約218萬5000元的資源。此次捐贈的物資將分送至八里區公所、蘆洲及北海岸社福中心，再由社工送至八里、蘆洲、淡水、三芝及石門弱勢家庭，確保資源即時送達。

    李美珍也說，宗教不僅帶來信仰與心靈安定，更能凝聚向善力量，傳遞愛與關懷。她感謝明園大佛寺長年付出，也邀請更多團體與市民響應「新北市好日子愛心大平台」，共同讓城市更有溫度。

