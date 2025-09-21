為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    為社會添溫情 宜蘭秀春基金會表揚393位教育醫療社服奉獻者

    秀春基金會教育服務奉獻獎表揚對象，包括熱血導師、文學推手及行政奉獻。（圖由秀春基金會提供）

    秀春基金會教育服務奉獻獎表揚對象，包括熱血導師、文學推手及行政奉獻。（圖由秀春基金會提供）

    2025/09/21 13:50

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣財團法人秀春教育基金會今天（21日）舉辦教育、醫療、社會服務奉獻頒獎典禮，表揚慧燈中學熱血導師邱宣蓉等393人，活動從上午8點半預計持續到下午5點半，246萬多元獎金全由秀春基金會支應。

    秀春基金會由補教名師吳岳以母親之名創辦，2020年教師節前夕開辦熱血導師表揚大會，獎勵站在教育第一線的宜蘭各校班級導師，之後表揚對象擴及醫護、社會服務，每個獎項獎金5000元到6萬元不等，共有393人獲獎。

    頒獎典禮今天在宜蘭中山國小登場，由於受獎人數眾多，以接力形式分成3場次舉行，首場次是教育服務奉獻獎，包括熱血導師、文學推手（推動校園閱讀）、行政奉獻。第2場次醫療服務奉獻獎，表揚國立陽明交大醫院、羅東聖母醫院、礁溪杏和醫院、澎湖惠民醫院的熱血醫師、護理師及照服員。第3場次社會服務奉獻獎，表揚對象有宜蘭社會福利夥伴、社工、教保員、寄養家庭。

    秀春基金會表示，為發揚尊師重道，並感謝辛苦的醫護與社會服務人員，以尊重、肯定、感恩形式，表揚在各領域默默奉獻的熱心人士，盼為台灣社會增添愛心與溫情。

    秀春基金會由補教名師吳岳（左1）以母親之名創辦。（圖由秀春基金會提供）

    秀春基金會由補教名師吳岳（左1）以母親之名創辦。（圖由秀春基金會提供）

    熱門推播