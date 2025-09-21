為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    樺加沙颱風來襲！ 農業部：新增3處二次災害高風險區

    強颱樺加沙來勢洶洶，預估週一、二顯著影響台灣。農業部農村水保署表示，依據0728豪雨後新生崩塌區域判釋結果，新增3處二次災害高風險區。（圖取自中央氣象署官網）

    強颱樺加沙來勢洶洶，預估週一、二顯著影響台灣。農業部農村水保署表示，依據0728豪雨後新生崩塌區域判釋結果，新增3處二次災害高風險區。（圖取自中央氣象署官網）

    2025/09/21 13:58

    〔記者黃宜靜／台北報導〕強颱樺加沙來勢洶洶，預估週一、二顯著影響台灣。農業部農村水保署表示，依據0728豪雨後新生崩塌區域判釋結果，新增3處二次災害高風險區，包括：高雄市桃源區勤和里東莊橋（高市DF082）、六龜區中興里扇平山莊（高市DF114）及那瑪夏區民族橋（高市DF069），全台計41處二次災害高風險區，呼籲民眾避免前往山區活動，並嚴加戒備。

    農村水保署指出，依據0728豪雨後新生崩塌區域判釋結果，新增3處二次災害高風險區：高雄市桃源區勤和里東莊橋（高市DF082）、六龜區中興里扇平山莊（高市DF114）及那瑪夏區民族橋（高市DF069），全台計41處二次災害高風險區；另針對地質與災後環境條件，為強化防災預警，調降2縣（市）7鄉（區）計93條土石流潛勢溪流警戒基準值，包括高雄市六龜區、那瑪夏區、桃源區、甲仙區、茂林區及屏東縣三地門鄉、霧台鄉。

    農村水保署提醒，近年受多次強震及颱風影響，部分山區坡地致災風險明顯提高，民眾應及早檢視居家周邊擋土牆、排水溝等設施，嚴防豪雨可能引發的土石流或大規模崩塌。土石流潛勢溪流與大規模崩塌潛勢區附近居民，並配合地方政府指示，必要時提前疏散至安全地點。

    農村水保署表示，將持續嚴密監控各地降雨情形，適時發布土石流及大規模崩塌警戒，並請土石流防災專員協助進行雨量觀測及各項防災整備工作；如達警戒值，將以電話、傳真、簡訊及災防告警細胞廣播方式通知地方政府與當地居民，並同步公布於「土石流及大規模崩塌防災資訊網」（https://246.ardswc.gov.tw）及「農村水保署-永續水土保育」臉書粉絲專頁供民眾查詢。

