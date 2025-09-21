為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北勞動教育學院課程10月登場 即起免費報名

    新北勞動教育學院課程將於10月登場，其中「勞資會議代表研習班」精進班安排模擬會議實戰。（圖由勞工局提供）

    2025/09/21 13:46

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市「勞動教育學院」114年第2期課程即日起開放報名，2大課程「勞資會議代表研習班」與「勞動專題研討」將於10月起陸續登場，協助市民提升勞動法規知能，強化職場談判力，新北市各企業公司行號的勞資會議代表皆可免費報名參加。

    勞工局指出，「勞資會議代表研習班」針對事業單位的勞資會議代表設計，課程分為初階、進階與精進3大階段班別。初階班幫助學員掌握勞動法規核心觀念，進階班從勞方與資方的不同視角深入剖析，精進班安排模擬會議實戰，由3位專業導師帶領，協助學員成為勞資談判的高手。

    此外，「勞動專題研討」規劃4大專題，邀請勞動法專業律師陳逢源、沈以軒、曾翔及新北市勞工局副局長胡華泰，針對「工資定義與爭議」、「勞動契約與承攬契約之認定」、「職業災害認定案例」及「性別平等工作法常見違法分析―以新北市為例」等主題，進行實例解說，透過多元角度的討論，協助勞工掌握最新勞動議題，建立保護自身權益的能力。

    勞工局表示，2大課程皆為免費，名額有限，目前報名踴躍，可至「新北勞動雲─勞動教育平台」報名，或電洽：（02）22983639分機115江先生。

