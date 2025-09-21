雲林縣資源回收率大幅提升 環保局仍呼籲「容器類」勿夾雜一般垃圾中

縣府今頒獎表揚雲林縣環境教育獎得主。（記者李文德攝）

2025/09/21 13:47

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣每日平均垃圾量約370公噸，環保局去年起隨車破袋稽查，發現縣內多數成家戶未妥善分類回收，經鄉鎮市清潔隊勸導下，今年7月前全縣資源回收率提升至51.32％，一般垃圾清運量減少5.47％，呼籲民眾持續將垃圾回收理念落實。

環保局長張喬維指出，目前縣內單日垃圾量近370公噸，發現未妥善分類的便當盒及飲料杯夾雜在一般垃圾中，因此與各鄉鎮市清潔隊展開稽查行動，垃圾車到定點清運前，由人員隨機破袋稽查，加上年初不斷有鄉鎮市清潔隊因一般垃圾夾帶大量回收物，導致送進垃圾焚化廠被退運處分，因此環保局、各公所持續下鄉不斷宣導。

張喬維表示，截至今年7月，全縣資源回收率已由46％提升至51.32％，另外一般垃圾量也較去年同期間相比減5.47％，同時廚餘回收量也增加41.46％，各鄉鎮市公所被垃圾焚化廠退運比例也下降一半，多數鄉鎮平均都已有3個多月未遭焚化廠退運，古坑鄉從今年2月中旬後便再無退運紀錄，不過持續破袋仍發現容器類仍夾帶在一般垃圾比例居多，呼籲民眾持續落實分類。

另響應世界清潔日，縣府在虎尾舉辦相關活動，更縣長張麗善頒發雲林環境教育獎10名得主。其中獲學校組的潮厝華德福實驗教育小學，近年積極將環境教育融入課程與校園，去年榮獲台美生態學校「永久綠旗」認證，是全國第二所達成學校。

張麗善表示，縣內垃圾清運分類會持續加強，加上全國運動會10月將在雲林舉辦，期間預估將有5萬人到縣內，會持續做好相關市容等清潔，讓大家充分感受雲林的人情味。

縣府今頒獎表揚雲林縣環境教育獎。（記者李文德攝）

雲林縣今年7月前垃圾減量逾5％，資源回收率破五成。（記者李文德攝）

