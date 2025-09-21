為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    極西騎跡 台61線追光慢旅帶動觀光產業

    千餘位來自全台的自行車車友今日騎上台61線快速道路，終點台灣極西點國聖港燈塔，透過濱海景點慢遊，提振沿海地區災後觀光發展。（雲嘉南管理處提供）

    2025/09/21 13:40

    〔記者王涵平／台南報導〕千餘位來自全台的自行車車友今日騎上台61線快速道路，終點台灣極西點國聖港燈塔，透過濱海景點慢遊，提振沿海地區災後觀光發展。

    雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下稱雲嘉南管理處）主辦「2025極點慢旅-極西騎跡 61追光自行車活動」今（21）日登場，交通部觀光署副署長黃勢芳等地方各界人士參與，1042位自行車愛好者用雙輪追逐陽光，體驗最純粹的濱海風光。黃勢芳表示，雲嘉南濱海地區在今年7月經歷丹娜絲颱風與西南氣流影響，雲嘉南管理處規劃一系列自行車活動，促進觀光永續發展，向公路局申請在幸福公路台61快速道路上騎乘自行車，參與民眾可欣賞台灣極西點國聖港燈塔沙洲景觀、六孔碼頭漁港風光、七股遊客中心濕地生態，以及青鯤鯓扇形鹽田等，都是沿途最動人的風景。

    沿途設置台61打卡點，親子休閒組（18公里）設計為適合親子同樂，從將軍漁港出發，經過青鯤鯓扇形鹽田及七股遊客中心，參加者獲得百元消費券及住宿抵用券，於周邊活動合作店家使用，沿途在指定點完成集章任務，還能兌換精美小禮物並有機會抽到switch２。活動現場「雲嘉南觀光圈在地市集」邀集在地特色攤商，展售農特產品、手作點心並結合街頭藝人演出，學甲警分局、佳里警分局製作精美看板，宣導交通安全，恭奉李府千歲與媽祖馬沙溝李聖宮，民眾可順遊參拜祈福。

