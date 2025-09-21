新北技職菁英奪6國手席次 備戰亞洲與國際技能競賽展現世界級實力

南強工商呂彥均兩年前僅獲備取，卻沒有因此放棄，而是選擇從「零基礎」轉戰汽車板。（教育局提供）

2025/09/21 13:42

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市推動「世界頂尖人才一貫化政策」再傳捷報！在9月5日至7日的國手選拔賽中，新北技職菁英脫穎而出，共6位正取國手與6位備取入選，將代表台灣出征11月亞洲技能競賽及2026年國際技能競賽，展現新北技職教育深耕與培訓制度的厚實成果。

此次正取國手包括商務軟體設計的新北高工呂治寬、汽車板金的南強工商呂彥均、網頁技術的智光商工林碩斌、自主移動機器人的樟樹國際實中林鑠亦、泰山高中蔡明成，以及網頁技術青少年組的新北高工高繼翊。

請繼續往下閱讀...

被譽為「史上最強高中生」的呂治寬，締造資訊類技能競賽連續4屆代表紀錄，從國中技藝班啟航到勇奪多項金牌，他坦言備戰時曾懷疑自己能否站上舞台，但最終靠毅力與堅持證明實力；林碩斌分享，從區賽佳作到正選過程歷經低潮，靠師長支持與自我突破完成夢想。

呂彥均則以「不為失敗找理由，要為成功找方法」自勉。兩年前僅獲備取的他，轉戰汽車板金從零基礎苦練至今，終獲國手資格。他強調，成為國手不只是榮耀，更是責任與使命。

教育局表示，新北在2024年里昂國際技能競賽培育出全國最多7位國手後，今年再創佳績，展現「三級培訓制度」成果。透過職業試探、專業準備到持續精進，並結合「6大策略」包含校內選訓、基地訓練、模擬競賽、技能觀摩、延聘金牌教練與出國研習，為青年技職人才打造完整支持網絡，助力直通國際舞台。

教育局說，第3屆亞洲技能競賽將於11月27日至29日在台灣舉行，新北市號召全市師生為選手加油。展望2026年上海國際技能競賽，新北將持續強化培訓，厚植青年技職實力，讓菁英勇敢逐夢，以專業實力讓世界看見台灣。

被譽為「史上最強高中生」的新北高工呂治寬，更締造資訊類技能競賽連續四屆最強代表。（教育局提供）

智光商工網頁技術國手林碩斌分享，從區賽佳作到國手正選，過程雖歷經低潮與放棄念頭。（教育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法