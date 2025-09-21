嘉縣荷包嶼綠色永續園區開幕 卓榮泰讚：中央地方合作典範

行政院長卓榮泰（右六）今稱嘉縣永續園區，是中央地方合作典範。（記者王善嬿攝）

2025/09/21 13:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣鹿草垃圾焚化廠運作24年，嘉義縣政府運用環境部補助及促參RTO方式投入14億600萬元，將「鄰避設施」焚化廠區整改轉型為「荷包嶼綠色永續園區」，還能資源循環利用產生綠能，行政院長卓榮泰今出席開幕園區嘉年華活動，稱讚這是中央與嘉義縣、公私部門合作成功案例，為全國樹立典範。

卓榮泰說，垃圾處理很棘手，鹿草垃圾焚化廠不只處理嘉義縣垃圾，整改完成後，包括澎湖離島等地方的垃圾都要處理，未來並提撥10%發給中央調度，這是嘉義縣未雨綢繆，看見自身需要，並感覺到台灣在均衡發展中必須同心協力，做了詳細規劃。

卓榮泰表示，整個14億600萬元工程中，中央補助約4.6億元，只要地方有需要、有計劃及規劃、有執行力，有利人民的工程，中央一定全力補助地方，此例也告訴我們，「不是用計算，而是用實際的計劃，才能中央與地方合為一體」，因此能把原本「鄰避設施」變成一個美麗的生態公園、永續園區。

卓榮泰說，希望將行政院與嘉義縣合作的例子，外擴大其他縣市，讓其他縣市來觀摩學習，解決垃圾問題，這是很好的典範。鹿草焚化爐經24年運轉有其壽命，必須經過詳實的整建，如今已完成整建，未來空氣污染將有相當程度改進，包括焚化量提升8.1%、發電量提升10.4%、底渣產生率下降5.4%、飛灰產生率下降3.5%，是這項工程為地區帶來最具體改善。

嘉縣鹿草垃圾焚化廠區變身為綠色永續園區。（記者王善嬿攝）

