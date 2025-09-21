身心障礙者參訪澎湖水族館 陳光復勉勇敢走出戶外

澎湖縣肢體傷殘協會海洋生態體驗，在澎湖縣政府前集合出發。（澎湖縣政府提供）

2025/09/21 13:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕社團法人澎湖縣肢體傷殘協會今（21）日舉辦「無障礙巡禮―海洋生態體驗」活動，邀請身障朋友一同前往澎湖水族館參訪，透過直接接觸與導覽解說，近距離認識多樣海洋生態，感受大海的壯麗與生命的奧妙，並進一步培養對海洋保育的認同與實踐，同時也走出戶外接近人群。

活動出發前，澎湖縣長陳光復特地前往縣府前廣場與身障朋友們熱情互動、合影留念。他表示，希望這趟體驗之旅能帶給大家一段豐富、愉快又有意義的週末時光，也期盼大家在過程中收穫感動與知識，留下美好回憶。

請繼續往下閱讀...

陳光復鼓勵身障朋友勇敢走出戶外與社會互動，不僅能豐富生活、拓展視野，也有助於提升自信與心靈成長。他強調，不論是天生、意外或疾病而成為身障者，只要懷抱樂觀態度，敞開心胸擁抱世界，生命的每一刻都能因你而精彩、充滿意義。

陳光復也特別感謝協會理事長莊連瑞春用心策劃此次活動，並長期陪伴與支持身障族群，讓他們感受到社會的溫暖與關懷。他強調，縣府也會持續傾聽每位身障朋友的心聲與需求，結合各界資源，努力實踐「有愛無礙」的友善島嶼願景，讓每個人都能自在生活、安心前行。

澎湖縣長陳光復鼓勵身障朋友，多走出戶外接近人群。（澎湖縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法